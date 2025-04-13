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Спецпредставник Трампа: ​Атака росіян на цивільні об'єкти в Сумах "перетинає будь-які межі пристойності"

"Як колишній воєначальник, я розумію, що таке цілеспрямовані удари, і що це неправильно"

Спецпредставник Трампа: ​Атака росіян на цивільні об'єкти в Сумах "перетинає будь-які межі пристойності"
Кіт Келлог
Фото: Bloomberg

Спецпредставник президента США в Україні генерал Кіт Келлог заявив, що атака російських військ на цивільні об'єкти в Сумах "перетинає будь-які межі пристойності".

"Сьогоднішня атака російських військ на цивільні об'єкти в Сумах у Вербну неділю перетинає будь-які межі пристойності. Є десятки загиблих і поранених серед цивільного населення. Як колишній воєначальник, я розумію, що таке цілеспрямовані удари, і що це неправильно", - написав він у соцмережі Х.

Келлог додав, що Дональд Трамп "докладає всіх зусиль, щоб покласти край цій війні".

Як повідомлялося, 11 березня в Саудівській Аравії  відбулися переговори делегацій України і США.  За їхніми результатами сторони опублікували спільну заяву: США негайно відновлюють військову допомогу Україні, а Київ погодився на пропозицію Вашингтона повністю припинити вогонь на 30 днів, якщо росіяни підуть на це. 

Протягом місяця після перемовин про перемир'я - з 11 березня по 11 квітня - Росія випустила по Україні майже 70 ракет різних типів, понад 2200 безпілотників "Шахед" і понад 6000 керованих авіаційних бомб. 

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