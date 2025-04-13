Спецпредставник Трампа: ​Атака росіян на цивільні об'єкти в Сумах "перетинає будь-які межі пристойності"

Спецпредставник президента США в Україні генерал Кіт Келлог заявив, що атака російських військ на цивільні об'єкти в Сумах "перетинає будь-які межі пристойності".
"Сьогоднішня атака російських військ на цивільні об'єкти в Сумах у Вербну неділю перетинає будь-які межі пристойності. Є десятки загиблих і поранених серед цивільного населення. Як колишній воєначальник, я розумію, що таке цілеспрямовані удари, і що це неправильно", - написав він у соцмережі Х.
Келлог додав, що Дональд Трамп "докладає всіх зусиль, щоб покласти край цій війні".
Як повідомлялося, 11 березня в Саудівській Аравії відбулися переговори делегацій України і США. За їхніми результатами сторони опублікували спільну заяву: США негайно відновлюють військову допомогу Україні, а Київ погодився на пропозицію Вашингтона повністю припинити вогонь на 30 днів, якщо росіяни підуть на це.
Протягом місяця після перемовин про перемир'я - з 11 березня по 11 квітня - Росія випустила по Україні майже 70 ракет різних типів, понад 2200 безпілотників "Шахед" і понад 6000 керованих авіаційних бомб.
- Сьогодні Росія завдала ракетного удару по місту Суми. Загинули більше 30 людей, серед них - діти. Майже 100 - поранені.
- ГУР Міноборони встановило, що виконавці чергового воєнного злочину Росії - розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад ЗС РФ. Росіяни атакували Суми двома "Іскандерами" з Воронезького та Курського напрямків.
- Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що необхідно змусити Росію припинити вогонь.
- Президент Литви Гітанас Науседа також наголосив, що цивілізований світ повинен силою зупинити варварство Росії.