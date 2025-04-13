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Умєров: Україні потрібна додаткова протиповітряна оборона, негайно

"Удар по мирному населенню - навмисний і підступний. Це не випадковість. Це - терор".

Умєров: Україні потрібна додаткова протиповітряна оборона, негайно
Рустем Умєром
Фото: Міноборони

Міністр оборони Рустем Умєров наголосив, що Україні потрібна додаткова протиповітряна оборона і негайно.

Про це він написав у Telegram, реагуючи на ракетний удар росіян по Сумах.

"Суми. Терористичний удар Росії по мирному українському місту. Сьогодні зранку Росія вдарила балістикою по центру Сум. Загиблі та постраждалі мирні люди. Щирі співчуття родинам тих, хто став жертвою цього удару. Це сталося у Вербну неділю, коли люди прямували до церкви. Удар по мирному населенню - навмисний і підступний. Це не випадковість. Це - терор", - зазначив Умєров. 

Він закликав світ реагувати на цей терор Росії.

"Життя українців залежать від рішучості союзників. Нам потрібна додаткова протиповітряна оборона - негайно. Паралельно має тривати робота над реальними, дієвими гарантіями безпеки для України та наших громадян", - наголосив міністр. 

Він додав, що "сильні, консолідовані дії здатні зупинити російського агресора".

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