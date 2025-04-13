Сметанін: від початку повномасштабного вторгнення в Україні загинули 234 працівники ОПК

З лютого 2022 року в Україні загинули 234 працівники оборонно-промислового комплексу, 41 людина зникла безвісти.
Про це повідомляє міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.
"З початку повномасштабного вторгнення, загинули 234 працівники оборонно-промислового комплексу. 41 людина зникла безвісти. 120 зброярів загинули, захищаючи країну на полі бою. Ми не забудемо цю величезну жертву", — наголосив Сметанін.
Росія, завдає ударів по наших оборонних підприємствах, відчуваючи зміцнення українського ОПК.
У пам'ять про зброярів, які загинули під час виконання службових обов’язків та на фронті, в Києві, у сквері імені Петра Болбочана, сьогодні відкрили меморіальний знак. Через рік планують відкрити пам’ятник українським зброярам.
"Ми пам’ятаємо кожного з них. І працюємо щодня, щоб ця несправедлива втрата не була марною", — наголосив міністр.