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Сметанін: від початку повномасштабного вторгнення в Україні загинули 234 працівники ОПК

РФ завдає удари по українських підприємствах.

Сметанін: від початку повномасштабного вторгнення в Україні загинули 234 працівники ОПК
Фото: скрин відео

З лютого 2022 року в Україні загинули 234 працівники оборонно-промислового комплексу, 41 людина зникла безвісти.

Про це повідомляє міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

"З початку повномасштабного вторгнення, загинули 234 працівники оборонно-промислового комплексу. 41 людина зникла безвісти. 120 зброярів загинули, захищаючи країну на полі бою. Ми не забудемо цю величезну жертву", — наголосив Сметанін.

Росія, завдає ударів по наших оборонних підприємствах, відчуваючи зміцнення українського ОПК.

У пам'ять про зброярів, які загинули під час виконання службових обов’язків та на фронті, в Києві, у сквері імені Петра Болбочана, сьогодні відкрили меморіальний знак. Через рік планують відкрити пам’ятник українським зброярам.

"Ми пам’ятаємо кожного з них. І працюємо щодня, щоб ця несправедлива втрата не була марною", — наголосив міністр.

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