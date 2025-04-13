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Сили оборони знищили на Донеччині дві російські гаубиці Д-30

Також металобрухтом стала ворожа САУ.

Сили оборони знищили на Донеччині дві російські гаубиці Д-30
Фото: скрин відео

На Донеччині підрозділу БПЛА "Ivan Franko Group" знищив дві ворожі гаубиці Д-30, САУ та автотранспорт.

Про це розповідають в ОСУВ "Хортиця".

Пілоти підрозділу БпЛА "Ivan Franko Group" влучними ударами дронів уразили і знищили ворожу САУ, 2 гаубиці Д-30, декілька одиниць автомобільної техніки та гармати.

"Свою САУ окупанти заховали під деревами між покинутими житловими будинками, але аеророзвідники помітили ворожу гармату. Дрон-камікадзе уразив артустановку після чого здетонував боєкомплект, що призвело до видовищного вибуху", — кажуть військові.

Дві гаубиці Д-30 були знищені влучаннями у казенну частину. Також були уражені одразу ще декілька вантажівок Урал російської армії.

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