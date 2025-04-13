Ворог здійснив 70 обстрілів по прикордонних громадах Сумщини

Краснопільська громада: здійснено мінометний обстріл (2 вибухи), артилерійський обстріл (5 вибухів), авіаційні удари з використанням КАБ (23 вибухи), удар FPV-дроном (1 вибух), скидання вибухових пристроїв з БпЛА (2 вибухи).

Шалигинська громада: 8 мін скинули росіяни на територію громади. Також зафіксовано удар БпЛА (1 вибух).

Юнаківська громада: завдано удари FPV-дронами (2 вибухи), обстріли з РСЗВ (60 вибухів), артилерії (57 вибухів), мінометів (6 вибухів), скидання ВОГ з БПЛА (3 вибухи), удари КАБами (3 вибухи).

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Уночі та зранку росіяни здійснили 70 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 200 вибухів.

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