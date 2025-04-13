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Ворог здійснив 70 обстрілів по прикордонних громадах Сумщини

Під російськими обстрілами опинилися 9 громад Сумської області.

Ворог здійснив 70 обстрілів по прикордонних громадах Сумщини
Пожежа в Сумській області
Фото: МВС

Уночі та зранку росіяни здійснили 70 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 200 вибухів. 

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська громади.

Середино-Будська громада: ворог атакував FPV-дронами (4 вибухи). Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.

Миропільська громада: росіяни вдарили з артилерії (5 вибухів), FPV-дроном (1 вибух), КАБами (9 вибухів).

Юнаківська громада: завдано удари FPV-дронами (2 вибухи), обстріли з РСЗВ (60 вибухів), артилерії (57 вибухів), мінометів (6 вибухів), скидання ВОГ з БПЛА (3 вибухи), удари КАБами (3 вибухи).

Глухівська громада: був удар FPV-дроном (1 вибух).

Есманьська громада: ворог бив з артилерії (1 вибух), мінометів (3 вибухи).

Білопільська громада: відбулося скидання вибухових пристроїв з БпЛА (1 вибух).

Шалигинська громада: 8 мін скинули росіяни на територію громади. Також зафіксовано удар БпЛА (1 вибух).

Краснопільська громада: здійснено мінометний обстріл (2 вибухи), артилерійський обстріл (5 вибухів), авіаційні удари з використанням КАБ (23 вибухи), удар FPV-дроном (1 вибух), скидання вибухових пристроїв з БпЛА (2 вибухи).

Новослобідська громада: відбулося скидання вибухових пристроїв з БпЛА (2 вибухи).

  • Загрозливою залишається ситуація на північному кордоні України, йдеться про Сумщину та Харківщину, де росіяни намагаються просунутися углиб території та створити так звану "сіру зону". У ДПСУ розповіли деталі щодо ситуації на північному прикордонні.
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