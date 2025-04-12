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ОСУВ «Хортиця»: росіяни втратили на сході України декілька БМП, САУ «Нона» і антени зв’язку

Українські бійці знищили ворогу його станцію Starlink.

ОСУВ «Хортиця»: росіяни втратили на сході України декілька БМП, САУ «Нона» і антени зв’язку
втрати росіян, фото ілюстративне
Фото: Скрін з відео

Українські дрони допомогли знищити на сході декілька російський БМП, САУ «Нона», легковик та антени зв’язку.

Про це повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця».

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«Воїни з батальйону безпілотних систем за декілька вильотів завдали серію точних ударів по російській бронетехніці, озброєнню та укриттях противника. Цього разу наші бійці позбавили ворога зв’язку та інтернету, знищивши його станцію Starlink, а також артилерії, кількох одиниць різної техніки та розрахунку операторів БПЛА», - розповіли військові.

У результаті бойової роботи бійці влучили та вивели з ладу: декілька ворожих бойових машин піхоти, самохідну артутсановку «Нона» та легковик. Крім того, знайшли і уразили пункт управління FPV-дронами росіян разом з антенами.

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