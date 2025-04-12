Єгор Фірсов: “Перспектива миру на фронті сприймається як майже нереальна”

Чи відчувають військові у собі сили воювати далі, чи можливе все ж таки припинення бойових дій в найближчому майбутньому та чим у жодному разі не можна поступатися під натиском США та Росії - у виступі Єгора Фірсова з панельної дискусії “Червоні лінії України. Як зберегти суб’єктність у діалозі зі США і на переговорах з РФ”, що проходила в рамках проєкту LB.ua та EFI Group “Нова країна” .

Сьогодні українські військові переживають на фронті найважчі часи з початку війни, говорить головний сержант роти ударних БПЛА, екснардеп Єгор Фірсов , який воює у 109 бригаді на Покровсько-Торецькому напрямку. Ще місяць тому було куди простіше, зауважує він. Тож військові, хоч і позитивно ставляться до умовного перемир’я, та не дуже у нього вірять, бо війна у них щогодини, а ситуація на фронті, як відомо, прямо впливає на позицію дипломатів під час переговорів.

Фото: Макс Требухов Єгор Фірсов, головний сержант Роти ударних БПЛА, екснардеп

«Ми знаходимося на першій лінії оборони на Покровсько-Торецькому напрямку вже третій рік. У тій точці, де найважче, - розповідає Єгор Фірсов. — А коли приїжджаєш у Краматорськ, Слов’янськ, як у Києві — більш-менш спокійно. Багато різних кав’ярень. Заходиш у кав’ярню, а там такий дисплей, як телевізор, і завжди показують пейзажі з Мальдів, Сейшел тощо. Коли ти дивишся на цю картинку, приблизно так сприймається історія, пов’язана з миром. Вона дуже далека, скоріш за все нереальна.

Ти можеш побачити на дисплеї свого телефона, що хтось про щось домовляється і, може, ось-ось домовляться. Але для тебе нічого не змінюється. Для тебе як були обстріли, окопи, штурми, ускладнена логістика, так і залишаються. І це продовжується фактично нескінченно».

Звісно, додає він, українські військові позитивно ставляться до миру, вони чекають можливості передихнути, але вірити у це важко, бо про мир вони читають лише у телеграм-каналах, тоді як повсякчас їх оточує війна.

На думку Фірсова, наразі ситуація з міжнародними переговорами щодо перемир’я виглядає як «муроводство» і намагання тягнути час, «щоб намацати наші слабкі сторони і захапати більше». Він упевнений: стратегічне завдання противника — окупувати залишок Торецька, Часового Яру, вийти на Костянтинівку, тому Росія й затягує перемовини в Саудівській Аравії.

Фото: Макс Требухов Єгор Фірсов, головний сержант Роти ударних БПЛА, екснардеп

«Поки одні люди з Росії приїжджають в Саудівську Аравію говорити про мир, інші люди в Росії “пилососять” в Таганрозі, Мурманську, Ростові абощо чергову партію поповнення «м'яса» для того, щоб штурмувати нас, продовжувати вибивати з позицій і робити дестабілізацію», — зауважив сержант.

На думку Єгора Фірсова, ставлення до дипломатичних перемовин дещо ідеалізована та перебільшене.

«Людям здається, що вони (переговори. — Ред.) відбуваються в якихось форматах діалогу, аргументів, дискусій, фактів. Скоріш за все, це не так. Дипломати приходять з картами, які їм принесли Збройні сили. Якщо позиції міцні — ми тримаємо оборону, подекуди наступаємо, навалюємо, противник зазнає значних втрат — дипломати можуть на рівних розмовляти.

Якщо фронт тріщить по швах, ми відступаємо (дякувати Богу, зараз фронт більш-менш стійкий), позиція у дипломатів буде квола. Тобто вона є віддзеркаленням ситуації на полі бою», — підкреслює екснардеп.

І в контексті цього він згадав перемовини в Мінську 2015 року, коли на фоні важкої ситуації в Дебальцевому Україні нав’язували невигідні умови. Теж саме відбувається й сьогодні, провів паралелі Фірсов: «Противник намагається намацати в нас слабкі позиції, щоб ми махнули рукою, втомлюючись від цього удушшя, й пішли на те, щоб прийняти непопулярні закони про скорочення армії, про денацифікацію, про повернення Медведчука, тільки тоді він припинить військові дії. А зараз це неможливо».

Країна буде, на жаль, продовжувати воювати, впевнений екснардеп, попри заяви Дональда Трампа. Та попри відчутну втому наших бійців.

«Скажу про особистий досвід. Майже три роки повномасштабної війни я в лавах Збройних сил. Декілька разів відчував, що все. От просто крах. Сил нуль. Пам'ятаю, декілька разів прям в різний період лежав і мені здавалося, що все. Я вмираю. Я не був поранений, у мене не текла кров. Але була контузія і таке безсилля, що тобі здається, все програно. Сил немає.

Але потім тиждень, другий, третій, і в тебе знову якась внутрішня енергійна реінкарнація. Втома лишається позаду, з’являється нова мотивація. Це, звичайно, не додає здоров'я. Десь резерви там гаснуть і так далі», — розповів свою історію сержант роти ударних БПЛА, припускаючи, що подібну історію має кожен боєць. Та з часом після поранень чи контузій людина знову адаптується до нових реалій, додає він.

Фото: Макс Требухов Єгор Фірсов, головний сержант Роти ударних БПЛА, екснардеп

«Такі кола адаптації у кожного підрозділу, у кожної бригади, у кожного особисто проходять і проходять. Скажу по своїй бригаді. У мене бригада ТРО. Донецьке ТРО. Нас коли поставили на першу лінію оборони, ми подумали, що, все. Не знаю, тижні, можливо, місяці, трошки протримаємось, нас жорстко, вибачайте, за сленг, розклепають, і на цьому все завершиться. Ми на першій лінії у Донецькій області на одному з гарячіших напрямків протримались понад два роки і тримаємось зараз.

Це до того, що внутрішні резерви є. Ми не вірили в себе, і в нас, в принципі, ніхто не вірив. Хіхікали, мовляв, ТрО — це переважно шахтарі, які з точки зору війни максимум лопати в руках тримали. А на війні вони також стають в пригоді», —каже військовий.

«Так само з дронами, — веде далі сержант. — Я коли починав історію з дронами, розповідав хлопцям в ТрО, які ми будемо круті. Вони на мене так дивились… Зараз ми один з найкращих взводів. Якщо б мені хтось сказав, що ми знищимо за весь час 620 одиниць легкої автомобільної техніки противника, я б ніколи не повірив. Одну б — ще так. Це щодо віри в себе. Але з точки зору дронової історії, відчуваю, що ми в зеніті зараз. Воно все поглиблюється — ТТХ-дрони, бомбери, камікадзе, розвідувальні дрони, і якість підрозділів дуже висока».

Не оминув увагою Єгор Фірсов і тіньовий військово-промисловий комплекс, що «є чи не у кожному прифронтовому селі».

«Він насправді нас і врятував. В кожній десятій хаті виробляється БК. Тому що більше 80 % цілій знищуються дронами, а боєкомплект має десь братися, його фактично ручками роблять, розпилюючи радянські боєприпаси, і кріплять», — додає він.

«Все це вселяє віру і надію, що ресурсів в нас ще досить багато. І я погоджуюсь, що ми можемо збільшити Збройні сили в значну кількість разів. Ми можемо покращити якісно організаційно Збройні сили», — вважає військовий.

Говорячи про червоні лінії у перемовинах з Росією, Єгор Фірсов вважає, що ними є все, чого від нас сьогодні вимагає противник.

«Нам викручують руки і хочуть, щоб ми прийняли низку законів і кроків для нас неприйнятних, тому що вони викривляють наше майбутнє. А я, наприклад, навіщо воюю? Якщо не за теперішнє, то хоча б за майбутнє, щоб трошки пожити в майбутньому. Хоча б не я, можливо, а мої діти, майбутнє покоління. Якщо мою країну змушують зменшувати Збройні сили, захищати російську мову, повертати Медведчука, я знаю, у що перетвориться ця держава. Апріорі для мене і для переважної більшості Збройних сил оці аспекти, які від нас вимагають, є неприйнятними», — відзначив військовий.

Фото: Макс Требухов Єгор Фірсов, головний сержант Роти ударних БПЛА, екснардеп

Насамкінець, він висловив переконання, що суспільству, попри заяви Трампа щодо швидкого закінчення війни, треба налаштуватися на марафон. «Велике питання, на якому ми зараз в кілометрі — на 22-му чи на 38-му, але те, що ще треба буде бігти, в цьому переконаний на 100%», — каже він.

«Не знаю, як ви, але якщо повернутися в перший день повномасштабної війни, якби мені хтось сказав, поплескавши по плечу: "Друже, йди без страху, без болю, роби свою справу, принаймні 7-го квітня ти зустрінешся з людьми і будеш обговорювати щось у 25-му році в Києві, отак спокійно, зі спокійним більш-менш небом", я б не повірив.

І для мене величезне натхнення і гордість, що ми маємо те, що зараз маємо, і це треба цінувати. Цю мить, цей день і завтрашній день також. І далі продовжувати боротьбу», — резюмував Єгор Фірсов.

Повний відео з панельної дискусії: