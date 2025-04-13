Росіяни атакували з дрона Дніпровський район Херсона, є поранений

"Російські окупанти близько 11.00 з дрона атакували Дніпровський район. Вибухову травму та уламкові поранення отримав 48-річний чоловік", — ідеться у повідомленні.

Про це повідомляє начальник Херсонської МВА Роман Мрочко..

Російські військові атакували з дрона цивільного мешканця у Дніпроському районі Херсона.

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