Росіяни атакували з дрона Дніпровський район Херсона, є поранений

Російські військові атакували з дрона цивільного мешканця у Дніпроському районі Херсона.
Про це повідомляє начальник Херсонської МВА Роман Мрочко..
"Російські окупанти близько 11.00 з дрона атакували Дніпровський район. Вибухову травму та уламкові поранення отримав 48-річний чоловік", — ідеться у повідомленні.
Чоловіка доправлено до лікарні. Медики дообстежують потерпілого.
- Сьогодні вранці росіяни завдали двох балістичних ударів по центральній частині міста Суми. Відомо про 21 загиблого та 20 поранених. Тривають пошуково-рятувальні операції.