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Росіяни атакували з дрона Дніпровський район Херсона, є поранений

Чоловіка госпіталізували.

Росіяни атакували з дрона Дніпровський район Херсона, є поранений
Херсон, наслідки обстрілу
Фото: Херсонська МВА

Російські військові атакували з дрона цивільного мешканця у Дніпроському районі Херсона. 

Про це повідомляє начальник Херсонської МВА Роман Мрочко..

"Російські окупанти близько 11.00 з дрона атакували Дніпровський район. Вибухову травму та уламкові поранення отримав 48-річний чоловік", — ідеться у повідомленні.

Чоловіка доправлено до лікарні. Медики дообстежують потерпілого.

  • Сьогодні вранці росіяни завдали двох балістичних ударів по центральній частині міста Суми. Відомо про 21 загиблого та 20 поранених. Тривають пошуково-рятувальні операції. 
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