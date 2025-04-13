Вранці росіяни атакували громаду Дніпропетровської області, є посшкодження

Армія РФ вдарила з артилерії по Марганецькій громаді Нікопольщини.

За добу росіяни тричі атакували безпілотниками Нікопольщину Дніпропетровської області. Уранці 13 квітня ворог вдарив по Марганецькій громаді з артилерії.

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Учора під ворожими обстрілами опинилися Нікополь, Марганецька та Покровська громади. "Там пошкоджений п'ятиповерховий житловий будинок. Руйнування є на одному з підприємств. Та головне – повсюди минулося без постраждалих", — каже Лисак.

Зранку 13 квітня ворог поновив обстріли. З важкої артилерії росіяни вдарили по Марганецькій громаді. Також ворог застосував fpv-дрони.

"Атаковані населені пункти обстежують фахівці – з'ясовують наслідки. Попередньо, люди цілі", — додає очільник ОВА.