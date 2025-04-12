Головне за суботу, 12 квітня: авіаудар по Куп’янську, 95 боєзіткнень, загибель 26-річного пілота F-16 Павла Іванова

Бойові дії на Донеччині, 95 бойових зіткнень, ворожі обстріли, продовження санкцій США щодо Росії. Яким запам’ятається 1144-й день повномасштабної війни.

Увечері 12 квітня росіяни атакували Куп’янськ, повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Близько 18.20 окупанти вдарили керованою авіабомбою по приватному будинку.

«Унаслідок обстрілу постраждали четверо людей: 25-річна жінка, 26-річній чоловік, 52-річна та 73-річна жінки. Під завалами можуть бути ще троє людей», - зазначив Синєгубов.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 12 квітня відбулося 95 боїв.

Ворог найбільш активний на Покровському та на Курському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 12 квітня – в новині.

12 квітня під час виконання бойового завдання на літаку F-16 загинув 26-річний пілот Павло Іванов, повідомляють у Військово-повітряних силах ЗСУ.

"Висловлюємо глибокі співчуття родині Павла. Він загинув у бою, боронячи рідну землю від окупантів... Сьогодні пілоти F-16 чи не щодня виконують бойові завдання на різних напрямках у неймовірно складних умовах, здійснюючи винищувальне прикриття авіаційних ударних груп та завдаючи ударів по ворожих об’єктах. Українські пілоти працюють на максимумі людських і технічних можливостей, щоразу ризикуючи своїм життям під час виконання бойових завдань. Павло був одним із них!" — наголошують у Повітряних силах.

Міжвідомча комісія встановлює усі обставини трагедії.

Загиблому пілоту присвоїли звання Героя України.

Уранці 12 квітня російська армія вдарила з артилерії по медичному закладу Херсона.

Пацієнти та медичний персонал вчасно спустилися в укриття, тож ніхто з них не постраждав. Поранень зазнали двоє чоловіків — працівники будівельної компанії, які виконували ремонтні роботи на території лікарні.

Президент США Дональд Трамп продовжив на рік надзвичайний стан у США через Росію і санкції проти країни-агресора.

Надзвичайний стан у США був впроваджений 15 квітня 2021 року для «боротьби з незвичайною та надзвичайною загрозою національній безпеці, зовнішній політиці та економіці Сполучених Штатів, що створюється зазначеною шкідливою іноземною діяльністю уряду Російської Федерації».

З того часу НС постійно продовжують. Останнє оновлення датоване 10 квітня цього року.

У Польщі вчора відбулися перші теледебати кандидатів у президенти, в яких взяли участь загалом 8 із 13 офіційних кандидатів, пише Укрінформ.

Дебати відбулися у місті Конське в атмосфері часткового хаосу, оскільки штаби кандидатів так і не змогли домовитися щодо формату дискусії.

Учасники теледебатів зосередилися на питаннях міграції, економіки, охорони здоров’я, кліматичної політики, зовнішньої політики. Питання безпеки кандидати розглядали під кутом посилення східного флангу НАТО і реалізації проєкту “Щит Схід”. Під час цих теледебатів кандидати практично не торкалися питання війни в Україні.

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