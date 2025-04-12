Україна встановила понад 150 громадян Китаю, які воюють проти неї. Вони підписували контракти ще з 2023-го
Україна встановила понад 150 громадян Китаю, які воюють проти неї. Вони підписували контракти ще з 2023-го
Тарифна мовчанка. Чому кияни отримали збільшені платіжки і чи можна їх скасувати
Тарифна мовчанка. Чому кияни отримали збільшені платіжки і чи можна їх скасувати
Reuters: Переговори про копалини у Вашингтоні були "ворожими"
Reuters: Переговори про копалини у Вашингтоні були "ворожими"
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
Кабмін погодив нових голів до восьми з 10 районних державних адміністрацій Києва
Кабмін погодив нових голів до восьми з 10 районних державних адміністрацій Києва
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
Спецпосланець Трампа заявив про поділ України "як повоєнного Берліна" (доповнено)
Спецпосланець Трампа заявив про поділ України "як повоєнного Берліна" (доповнено)
Під час виконання бойового завдання на літаку F-16 загинув пілот Павло Іванов (доповнено)
Під час виконання бойового завдання на літаку F-16 загинув пілот Павло Іванов (доповнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Головне за суботу, 12 квітня: авіаудар по Куп’янську, 95 боєзіткнень, загибель 26-річного пілота F-16 Павла Іванова

Бойові дії на Донеччині, 95 бойових зіткнень, ворожі обстріли, продовження санкцій США щодо Росії. Яким запам’ятається 1144-й день повномасштабної війни.

Головне за суботу, 12 квітня: авіаудар по Куп’янську, 95 боєзіткнень, загибель 26-річного пілота F-16 Павла Іванова
Наслідки російського обстрілу Куп’янська 12 квітня 2025 року

Увечері 12 квітня росіяни атакували Куп’янськ, повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Близько 18.20 окупанти вдарили керованою авіабомбою по приватному будинку.

«Унаслідок обстрілу постраждали четверо людей: 25-річна жінка, 26-річній чоловік, 52-річна та 73-річна жінки. Під завалами можуть бути ще троє людей», - зазначив Синєгубов.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 12 квітня відбулося 95 боїв.

Ворог найбільш активний на Покровському та на Курському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 12 квітня – в новині.

12 квітня під час виконання бойового завдання на літаку F-16 загинув 26-річний пілот Павло Іванов, повідомляють у Військово-повітряних силах ЗСУ.

"Висловлюємо глибокі співчуття родині Павла. Він загинув у бою, боронячи рідну землю від окупантів... Сьогодні пілоти F-16 чи не щодня виконують бойові завдання на різних напрямках у неймовірно складних умовах, здійснюючи винищувальне прикриття авіаційних ударних груп та завдаючи ударів по ворожих об’єктах. Українські пілоти працюють на максимумі людських і технічних можливостей, щоразу ризикуючи своїм життям під час виконання бойових завдань. Павло був одним із них!" — наголошують у Повітряних силах.

Міжвідомча комісія встановлює усі обставини трагедії.

Загиблому пілоту присвоїли звання Героя України.

Уранці 12 квітня російська армія вдарила з артилерії по медичному закладу Херсона.

Пацієнти та медичний персонал вчасно спустилися в укриття, тож ніхто з них не постраждав. Поранень зазнали двоє чоловіків — працівники будівельної компанії, які виконували ремонтні роботи на території лікарні.

Президент США Дональд Трамп продовжив на рік надзвичайний стан у США через Росію і санкції проти країни-агресора.

Надзвичайний стан у США був впроваджений 15 квітня 2021 року для «боротьби з незвичайною та надзвичайною загрозою національній безпеці, зовнішній політиці та економіці Сполучених Штатів, що створюється зазначеною шкідливою іноземною діяльністю уряду Російської Федерації».

З того часу НС постійно продовжують. Останнє оновлення датоване 10 квітня цього року.

У Польщі вчора відбулися перші теледебати кандидатів у президенти, в яких взяли участь загалом 8 із 13 офіційних кандидатів, пише Укрінформ.

Дебати відбулися у місті Конське в атмосфері часткового хаосу, оскільки штаби кандидатів так і не змогли домовитися щодо формату дискусії.

Учасники теледебатів зосередилися на питаннях міграції, економіки, охорони здоров’я, кліматичної політики, зовнішньої політики. Питання безпеки кандидати розглядали під кутом посилення східного флангу НАТО і реалізації проєкту “Щит Схід”. Під час цих теледебатів кандидати практично не торкалися питання війни в Україні.

Більше інформації – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!

﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies