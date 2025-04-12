“Хаг Песах самеах”: Зеленський привітав іудеїв в Україні та світі зі світлим святом Песах

Президент Володимир Зеленський привітав іудеїв в Україні та світі зі світлим святом Песах.

Привітання глава держави опублікував у соцмережі Х.

“Вітаю іудеїв, єврейські громади в Україні та світі зі світлим святом Песах. Багато хто згадує історію звільнення, виходу з неволі – подій, що вчать по-справжньому цінувати свободу, боротися за неї та захищати народ. Хай свобода й теплі емоції панують у кожному серці та безпека буде відновлена для всіх, хто зараз, на жаль, страждає від війни. Хаг Песах самеах!” – написав президент.

Нагадаємо, Песах – це одне з найважливіших єврейських свят. Воно святкується на згадку про Вихід євреїв із єгипетського рабства. Слово "Песах" означає "перехід" або "обминання". Згідно з біблійним переказом, коли Бог карав єгиптян десятою карою (смертю первістків), він "обминув" будинки євреїв.

Фраза “Хаг Песах самеах” означає “Щасливого свята Песах”.