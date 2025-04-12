Росіяни обстріляли на Сумщині цивільну автівку

Росіяни здійснили атаку дроном на цивільну автівку на Сумщині 12 квітня.

Про це повідомила обласна прокуратура.

Близько 13:20 год окупанти атакували, за попередніми даними, FPV-дроном транспортний засіб, який рухався по території селища Краснопілля Сумського району.

«Унаслідок атаки ворога постраждали водій та пасажир автівки. 49-річному та 39-річному чоловіках надано медичну допомогу. Транспортний засіб зазнав суттєвих пошкоджень», - додали у прокуратурі.