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Росіяни обстріляли на Сумщині цивільну автівку

Поранені двоє людей.

Росіяни обстріляли на Сумщині цивільну автівку
Армія окупантів
Фото: соцмережі окупантів

Росіяни здійснили атаку дроном на цивільну автівку на Сумщині 12 квітня.

Про це повідомила обласна прокуратура.

Близько 13:20 год окупанти атакували, за попередніми даними, FPV-дроном транспортний засіб, який рухався по території селища Краснопілля Сумського району.

«Унаслідок атаки ворога постраждали водій та пасажир автівки. 49-річному та 39-річному чоловіках надано медичну допомогу. Транспортний засіб зазнав суттєвих пошкоджень», - додали у прокуратурі.

  • Напередодні ворожа армія атакувала Шостинську громаду Сумщини ударними дронами. Під обстрілами опинилося агропідприємство.
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