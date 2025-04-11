Росіяни атакували громаду Сумщини ударними дронами

Зафіксовано два вибухи. На місці влучання працює аварійно-рятувальна бригада.

“Російський агресор завдав чергового удару по території Шосткинської громади, Івотський старостинський округ. Ворожим "Шахедом" пошкоджено приміщення агропідприємства та сільськогосподарська техніка, лінія електропередач”, — ідеться у повідомленні.

Про це інформує міський голова Шостки Микола Нога.

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