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Росіяни атакували громаду Сумщини ударними дронами

Пошкоджень зазнало агропідприємство.

Росіяни атакували громаду Сумщини ударними дронами
Наслідки російського удару по Сумщині
Фото: ДСНС Сумської області

Російська армія атакувала Шостинську громаду Сумщини ударними дронами. Під обстрілами опинилося агропідприємство.

Про це інформує міський голова Шостки Микола Нога.

“Російський агресор завдав чергового удару по території Шосткинської громади, Івотський старостинський округ. Ворожим "Шахедом" пошкоджено приміщення агропідприємства та сільськогосподарська техніка, лінія електропередач”, — ідеться у повідомленні.

Зафіксовано два вибухи. На місці влучання працює аварійно-рятувальна бригада.

Збитки і втрати уточнюються.

  • Уночі та зранку росіяни здійснили 38 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 96 вибухів.
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