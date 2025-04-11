Уночі та зранку росіяни здійснили 38 обстрілів Сумщини

Краснопільська громада: здійснено мінометні обстріли (33 вибухів), артилерійські обстріли (18 вибухів), удари FPV дронами (3 вибухи), удар БпЛА (1 вибух), скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух), пуск КАБів (8 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено нежитлове приміщення, зруйновано приватний будинок та відбулось загоряння автомобіля.

Уночі та зранку росіяни здійснили 38 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 96 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА.

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