Уночі та зранку росіяни здійснили 38 обстрілів Сумщини

Уночі та зранку росіяни здійснили 38 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 96 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА.
Краснопільська громада: здійснено мінометні обстріли (33 вибухів), артилерійські обстріли (18 вибухів), удари FPV дронами (3 вибухи), удар БпЛА (1 вибух), скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух), пуск КАБів (8 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено нежитлове приміщення, зруйновано приватний будинок та відбулось загоряння автомобіля.
Середино-Будська громада: завдано удари БпЛА (4 вибухи).
Шосткинська громада: відбулась атака БпЛА (2 вибухи). Внаслідок чого пошкоджено нежитлове приміщення.
Юнаківська громада: зафіксовано удари FPV дронами (2 вибухи), пуск КАБ (1 вибух), артилерійські обстріли (10 вибухів), обстріл з РСЗВ (12 вибухів).
Есманьська громада: ворог вдарив FPV дронами (2 вибухи).