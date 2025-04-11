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Уночі та зранку росіяни здійснили 38 обстрілів Сумщини

Обстрілів зазнали Юнаківська, Краснопільська, Есманьська, Шосткинська, Середино-Будська громади.

Уночі та зранку росіяни здійснили 38 обстрілів Сумщини
Фото: unn.ua

Уночі та зранку росіяни здійснили 38 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 96 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА. 

Краснопільська громада: здійснено мінометні обстріли (33 вибухів), артилерійські обстріли (18 вибухів), удари FPV дронами (3 вибухи), удар БпЛА (1 вибух), скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух), пуск КАБів (8 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено нежитлове приміщення, зруйновано приватний будинок та відбулось загоряння автомобіля. 

Середино-Будська громада: завдано удари БпЛА (4 вибухи).

Шосткинська громада: відбулась атака БпЛА (2 вибухи). Внаслідок чого пошкоджено нежитлове приміщення.

Юнаківська громада: зафіксовано удари FPV дронами (2 вибухи), пуск  КАБ (1 вибух), артилерійські обстріли (10 вибухів), обстріл з РСЗВ (12 вибухів).

Есманьська громада: ворог вдарив FPV дронами (2 вибухи).

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