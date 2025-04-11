На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина отримала поранення

Загалом за добу росіяни 7 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 209 людей, у тому числі 67 дітей.

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 1 людина отримала поранення.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 10 квітня росіяни поранили 1 жителя Донеччини: у Зарічному”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 11 квітня.

Краматорський район. У Зарічному Лиманської громади поранено людину, пошкоджено будинок; у Ямполі зруйновано будинок і пошкоджено адмінбудівлю.

Нагадаємо, вранці Генштаб повідомив, що на фронті за добу відбулося 148 бойових зіткнень, найбільше - на Торецькому і Покровському напрямках.