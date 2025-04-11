На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина отримала поранення

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 1 людина отримала поранення.
Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
“За 10 квітня росіяни поранили 1 жителя Донеччини: у Зарічному”, – йдеться у повідомленні.
Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 11 квітня.
Краматорський район. У Зарічному Лиманської громади поранено людину, пошкоджено будинок; у Ямполі зруйновано будинок і пошкоджено адмінбудівлю.
Нагадаємо, вранці Генштаб повідомив, що на фронті за добу відбулося 148 бойових зіткнень, найбільше - на Торецькому і Покровському напрямках.