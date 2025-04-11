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Сирський доручив посилити захист озброєнь і військової техніки на тлі активізації наступальних дій ворога

"Маємо покращити логістичне та бойове забезпечення, щоб доставка наших військовослужбовців на бронетехніці до переднього краю стала швидшою і безпечнішою".

Сирський доручив посилити захист озброєнь і військової техніки на тлі активізації наступальних дій ворога
Фото: Генштаб

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський взяв участь у щоквартальній конференції Командування Сил логістики з організації та ремонту озброєння і військової техніки ЗСУ.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

У заході взяли учать військові, а також керівники підприємств, установ та організацій різних форм власності, що підтримують функціонування наших бойових підрозділів.

"В умовах інтенсифікації наступальних дій противника наголосив на потребі посилити захист озброєнь і військової техніки, пришвидшити відновлення пошкоджених ОВТ та їх повернення до виконання бойових завдань. Оперативне виконання робіт, підвищення стандартів якості ремонту, дієві асиметричні рішення для протидії FPV-дронам противника, впровадження нових технічних рішень – такими мають бути наші відповіді на виклики сучасної війни", – зазначив Сирський.

Він розповів, що українська армія нарощує спроможності в галузі ударних дронів, зокрема – з оптоволоконним управлінням, а також дронів-перехоплювачів і засобів радіоелектронної боротьби. Над цим активно працюють вітчизняні підприємства оборонно-промислового комплексу.

"Крім того, маємо покращити логістичне та бойове забезпечення, щоб доставка наших військовослужбовців на бронетехніці до переднього краю стала швидшою і безпечнішою", – додав головнокомандувач ЗСУ.

Він також відзначив посилення ролі приватного сектора, який демонструє високу адаптивність і швидкість реагування на потреби ЗСУ, зокрема – щодо ремонту ОВТ іноземного виробництва.

  • Наприкінці березня Росія почала наступ на Сумську і Харківську області: кількість атак там зросла майже удвічі. Ворог планував наступ ще торік, але йому завадила курська операція. Більше про це – в інтерв'ю з Олександром Сирським "Підготовлений мобілізаційний ресурс противника – близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом – 20 мільйонів". 
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