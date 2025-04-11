За минулу добу Сили оборони ліквідували 1210 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні 930210 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.04.25 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 930210 (+1210) осіб
- танків ‒ 10580 (+1)
- бойових броньованих машин ‒ 22048 (+15)
- артилерійських систем – 25043 (+61)
- РСЗВ – 1360 (+1)
- засоби ППО ‒ 1127 (+0)
- літаків – 370 (+0)
- гелікоптерів – 335 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 32200 (+122)
- крилаті ракети ‒ 3145 (+0),
- кораблі / катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 43679 (+165)
- спеціальна техніка ‒ 3798 (+2)
Дані уточнюються.
Як повідомлялося, за тиждень Сили оборони ліквідували понад 9,6 тисяч російських окупантів.