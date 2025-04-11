Росія вже втратила в Україні 930210 військових.

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1210 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні 930210 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.04.25 орієнтовно склали:

особового складу - близько 930210 (+1210) осіб

танків ‒ 10580 (+1)

бойових броньованих машин ‒ 22048 (+15)

артилерійських систем – 25043 (+61)

РСЗВ – 1360 (+1)

засоби ППО ‒ 1127 (+0)

літаків – 370 (+0)

гелікоптерів – 335 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 32200 (+122)

крилаті ракети ‒ 3145 (+0),

кораблі / катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 43679 (+165)

спеціальна техніка ‒ 3798 (+2)

Дані уточнюються.

Як повідомлялося, за тиждень Сили оборони ліквідували понад 9,6 тисяч російських окупантів.