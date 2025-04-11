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Сили оборони ліквідували 1210 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні 930210 військових.

Сили оборони ліквідували 1210 російських окупантів
Ілюстративне фото
Фото: Скріншот з відер

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1210 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні 930210 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.04.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 930210 (+1210) осіб 
  • танків ‒ 10580 (+1)
  • бойових броньованих машин ‒ 22048 (+15) 
  • артилерійських систем – 25043 (+61) 
  • РСЗВ – 1360 (+1)
  • засоби ППО ‒ 1127 (+0) 
  • літаків – 370 (+0)
  • гелікоптерів – 335 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 32200 (+122) 
  • крилаті ракети ‒ 3145 (+0),
  • кораблі / катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 43679 (+165) 
  • спеціальна техніка ‒ 3798 (+2)

Дані уточнюються.

Як повідомлялося, за тиждень Сили оборони ліквідували понад 9,6 тисяч російських окупантів

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