У березні Сили оборони уразили та знищили за допомогою безпілотників понад 77 тисяч ворожих цілей, що на 10% більше, ніж у лютому.
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Він також опублікував відео, на якому зафіксовані дронові удари.
Сирський зазначив, що нарощування бойових спроможностей безпілотних систем на полі бою є одним із ключових пріоритетів.
Раніше Сирський повідомив, що ЗСУ підвищили ефективність використання безпілотних систем на фронті, досягнувши рекордних результатів. Продовжується робота щодо збільшення кількості та спроможності безпілотників на оптоволокні.
- 6 лютого 2024 року президент Володимир Зеленський підписав указ про створення Сил безпілотних систем у складі ЗСУ.
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- На початку липня Кабмін ухвалив постанову, яка дозволяє закуповувати дрони вітчизняного виробництва через закритий функціонал Prozorro.
- У серпні уряд виділив 24 млрд грн на закупівлю дронів для СБС.
- Восени минулого року уряд включив Командування СБС до списку держзамовників дронів і засобів РЕБ.