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Сирський: Сили оборони в березні знешкодили дронами понад 77 тисяч ворожих цілей

Це - на 10% більше, ніж у лютому.

Сирський: Сили оборони в березні знешкодили дронами понад 77 тисяч ворожих цілей
Олександр Сирський
Фото: Олександр Сирський

У березні Сили оборони уразили та знищили за допомогою безпілотників понад 77 тисяч ворожих цілей, що на 10% більше, ніж у лютому.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Він також опублікував відео, на якому зафіксовані дронові удари. 

Сирський зазначив, що нарощування бойових спроможностей безпілотних систем на полі бою є одним із ключових пріоритетів.

Раніше Сирський повідомив, що ЗСУ підвищили ефективність використання безпілотних систем на фронті, досягнувши рекордних результатів. Продовжується робота щодо збільшення кількості та спроможності безпілотників на оптоволокні. 

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