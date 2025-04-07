Це - на 10% більше, ніж у лютому.

У березні Сили оборони уразили та знищили за допомогою безпілотників понад 77 тисяч ворожих цілей, що на 10% більше, ніж у лютому.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Він також опублікував відео, на якому зафіксовані дронові удари.

Сирський зазначив, що нарощування бойових спроможностей безпілотних систем на полі бою є одним із ключових пріоритетів.

Раніше Сирський повідомив, що ЗСУ підвищили ефективність використання безпілотних систем на фронті, досягнувши рекордних результатів. Продовжується робота щодо збільшення кількості та спроможності безпілотників на оптоволокні.