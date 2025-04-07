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Командувач ВМС: Керченський міст залишається ціллю для ЗСУ

Неїжпапа зазначив, що ударів по Криму не стало менше, а зменшилася їхня інтенсивність. 

Командувач ВМС: Керченський міст залишається ціллю для ЗСУ
Олексій Неїжпапа
Фото: Думская

Керченський міст, який з’єднує окупований Крим із територією Росії, залишається ціллю для Сил оборони України.

Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" розповів командувач Військово-морських сил Олексій Неїжпапа.

"Звісно, що міст – це складна ціль, особливо зараз. Але в житті немає жодної фортеці, яку не можна зруйнувати. Немає кордонів, які не можна перейти. Так і міст, такий же. Така ж ціль, як і решта", – сказав він.

При цьому командувач ВМС наголосив, на війні потрібна інформаційна тиша. 

"Завжди, щоб мати успіх. А якщо ми кажемо, що завтра ми ударимо Кримський міст, то, напевне, противник про це дізнається через телебачення. Або скажемо, що ми не вдаримо його. Ну, це ж неправильно", – пояснив Неїжпапа.

Він також зауважив, що ударів по Криму не стало менше, а зменшилася їхня інтенсивність. 

"Я не проводив таку аналітику, меншу чи більшу. Все працює в штатному режимі, як і на інших напрямках фронту. Тому цілі є в Криму і в інших областях, де знаходиться ворог, звісно. Тому я не можу вам надати такої аналітики… Цілі вражаються. Можливо, не всі відомі з преси, звісно. Мабуть, інтенсивність не така велика. Мабуть, це пов’язано з важливістю інших напрямків", - додав командувач ВМС.

  • У березні Неїжпапа вже натякав на ймовірну чергову атаку на Керченський міст. Він нагадав, що два попередні удари пошкодили дорожню та залізничну споруду моста і зазначив, що "Бог любить трійцю". Керівник головного управління розвідки Кирило Буданов також говорив, що Кримський міст – впаде. Про те, що Кримській міст є законною військовою ціллю для України, неодноразово наголошували і в СБУ. 
  • Перша атака на міст відбулася 8 жовтня 2022 року. Вибух на автомобільній частині мосту спричинив обвалення двох прольотів. Загорівся потяг із паливом, що рухався залізничною частиною мосту. Для підриву була використана вантажівка, начинена вибухівкою. 
  • Друга атака була 17 липня 2023 року. Вибухи на мосту пошкодили автомобільну частину, обваливши один із прольотів. Для підриву були використані два морські дрони. 
  • Обидві атаки мали стратегічне значення, оскільки міст є ключовою логістичною артерією для постачання російських військ у Криму та на півдні України.

У жовтні минулого року Україна закликала Арбітражний трибунал у Гаазі зобов'язати Росію демонтувати Керченський міст.

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