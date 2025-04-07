Командувач ВМС: Керченський міст залишається ціллю для ЗСУ

Неїжпапа зазначив, що ударів по Криму не стало менше, а зменшилася їхня інтенсивність.

Керченський міст, який з’єднує окупований Крим із територією Росії, залишається ціллю для Сил оборони України.

Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" розповів командувач Військово-морських сил Олексій Неїжпапа.

"Звісно, що міст – це складна ціль, особливо зараз. Але в житті немає жодної фортеці, яку не можна зруйнувати. Немає кордонів, які не можна перейти. Так і міст, такий же. Така ж ціль, як і решта", – сказав він.

При цьому командувач ВМС наголосив, на війні потрібна інформаційна тиша.

"Завжди, щоб мати успіх. А якщо ми кажемо, що завтра ми ударимо Кримський міст, то, напевне, противник про це дізнається через телебачення. Або скажемо, що ми не вдаримо його. Ну, це ж неправильно", – пояснив Неїжпапа.

Він також зауважив, що ударів по Криму не стало менше, а зменшилася їхня інтенсивність.

"Я не проводив таку аналітику, меншу чи більшу. Все працює в штатному режимі, як і на інших напрямках фронту. Тому цілі є в Криму і в інших областях, де знаходиться ворог, звісно. Тому я не можу вам надати такої аналітики… Цілі вражаються. Можливо, не всі відомі з преси, звісно. Мабуть, інтенсивність не така велика. Мабуть, це пов’язано з важливістю інших напрямків", - додав командувач ВМС.

У березні Неїжпапа вже натякав на ймовірну чергову атаку на Керченський міст. Він нагадав, що два попередні удари пошкодили дорожню та залізничну споруду моста і зазначив, що "Бог любить трійцю". Керівник головного управління розвідки Кирило Буданов також говорив, що Кримський міст – впаде. Про те, що Кримській міст є законною військовою ціллю для України, неодноразово наголошували і в СБУ.

Перша атака на міст відбулася 8 жовтня 2022 року. Вибух на автомобільній частині мосту спричинив обвалення двох прольотів. Загорівся потяг із паливом, що рухався залізничною частиною мосту. Для підриву була використана вантажівка, начинена вибухівкою.

на міст відбулася 8 жовтня 2022 року. Вибух на автомобільній частині мосту спричинив обвалення двох прольотів. Загорівся потяг із паливом, що рухався залізничною частиною мосту. Для підриву була використана вантажівка, начинена вибухівкою. Друга атака була 17 липня 2023 року. Вибухи на мосту пошкодили автомобільну частину, обваливши один із прольотів. Для підриву були використані два морські дрони.

була 17 липня 2023 року. Вибухи на мосту пошкодили автомобільну частину, обваливши один із прольотів. Для підриву були використані два морські дрони. Обидві атаки мали стратегічне значення, оскільки міст є ключовою логістичною артерією для постачання російських військ у Криму та на півдні України.

У жовтні минулого року Україна закликала Арбітражний трибунал у Гаазі зобов'язати Росію демонтувати Керченський міст.