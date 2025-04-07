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7 років тюрми отримав коригувальник з Харкова, який "зливав" російській розвідці місця дислокації ЗСУ

46-річний чоловік в суді свою вину не визнав.

7 років тюрми отримав коригувальник з Харкова, який "зливав" російській розвідці місця дислокації ЗСУ
Фото: прокуратура Харківської області

"Ідейного" коригувальника з Харкова, який "зливав" російській розвідці інформацію про місця дислокації Сил оборони, засудили до 7 років ув'язнення.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Відомо, що співробітник одного з харківських підприємств свідомо вирішив допомагати ворогу. Наприкінці грудня 2023 року чоловіку запропонував "співпрацю" представник РФ — харків’янин потрапив у його поле зору через свої коментарі антиукраїнської спрямованості у чатах Telegram. 

Чоловік вишукував місця дислокації українських захисників та військової техніки у обласному центрі та прилеглих населених пунктах, випитуючи необхідну інформацію у колег, знайомих. 

Також він ретельно вивчав коментарі користувачів у різних Telegram-каналах, моніторив соцмережі і систематизував ці дані, щоб підготувати якомога точніший "звіт" для куратора, який надсилав у вигляді відповідних позначок на мапах, фотознімків і текстових повідомлень. Грошей при цьому не отримував і працював "за ідею".

Свої проросійські погляди чоловік не приховував і ділився ними зі своїми однодумцями у відповідному чаті. Так, обвинувачений негативно висловлювався про українських захисників, повторюючи фейки кремлівської пропаганди і намагаючись таким чином дискредитувати ЗСУ.  Правоохоронці викрили харків’янина у квітні 2024 року, коли він вчергове намагався зібрати дані для російського куратора. Чоловіку було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Під час судового розгляду він свою вину не визнав.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним 46-річного чоловіка за фактами несанкціонованого поширення інформації про розташування Збройних Сил України, вчиненого в умовах воєнного стану, та поширення матеріалів, у яких заперечується збройна агресія рф проти України (ч. 2 ст. 114-2, ч. 2 ст. 436-2 КК України). 

Йому призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі.

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