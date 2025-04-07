Служба безпеки викрила сімох імовірних підпалювачів, які за завданням росіян діяли у північних та центральних областях України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Усі вони – місцеві школярі і студенти, які потрапили "на гачок" російських спецслужб під час пошуку "легких грошей" у Telegram. Наймолодшому виповнилося лише 12 років, найстаршому – 16.

Їхнім завданням було знищення релейних шаф Укрзалізниці. Для вчинення підпалів підлітки використовували легкозаймисті суміші, а потім фіксували на відео загоряння пошкоджених об’єктів.

На Черкащині викрито шістьох неповнолітніх підпалювачів, які навчалися в одній школі міста Сміла. Спочатку росіяни перевіряли своїх поплічників на готовність до диверсій і терактів. Для цього їм доручали наносити провокативні графіті на стінах будівель.

Після виконання "тестових" завдань хлопці підпалили декілька релейних шаф і згодом отримали нові інструкції: виготовити для теракту саморобний вибуховий пристрій. Однак, вони не встигли зробити вибухівку, оскільки співробітники Служби безпеки спрацювали на випередження. Наразі вирішується питання щодо кваліфікації їхніх дій та притягнення їх до відповідальності.

Ще одного палія затримали в Чернігові. Ним виявився 16-річний студент місцевого ліцею, який на замовлення росіян мав підпалити декілька релейних шаф вхідних світлофорів, що забезпечують безперебійних рух вантажних поїздів та військових ешелонів. Зловмисника затримали "по гарячих слідах" після підпалу першого енергооб’єкта. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

В СБУ нагадали, що якщо вас намагаються завербувати для підпалу авто ЗСУ, адмінбудівель, організації теракту чи мінування – необхідно негайно повідомити е про це в чат-бот СБУ "Спали ФСБешника".