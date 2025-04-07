Прикрила собою: у Херсоні через російський обстріл постраждали вагітна жінка та дитина

Хлопчик отримав вибухову травму і контузію, жінка – вибухову травму і поранення голови.

У Херсоні через російський обстріл постраждали вагітна жінка та дитина.

Як розповів очільник ОВА Олександр Прокудін, через влучання ворожого снаряду у будинок, під завалами опинилися 31-річна херсонка та її син, якому майже два роки. Матір прикрила малечу власним тілом.

Потерпілих дістали з-під завалів. Нині вони перебувають у лікарні, де отримують всю необхідну медичну допомогу.

У хлопчика – вибухова травма та контузія. Жінка, яка перебуває на шостому місяці вагітності, дістала вибухову та травму голови.