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Прикрила собою: у Херсоні через російський обстріл постраждали вагітна жінка та дитина

Хлопчик отримав вибухову травму і контузію, жінка – вибухову травму і поранення голови. 

Прикрила собою: у Херсоні через російський обстріл постраждали вагітна жінка та дитина
Фото ілюстративне

У Херсоні через російський обстріл постраждали вагітна жінка та дитина.

Як розповів очільник ОВА Олександр Прокудін, через влучання ворожого снаряду у будинок, під завалами опинилися 31-річна херсонка та її син, якому майже два роки. Матір прикрила малечу власним тілом. 

Потерпілих дістали з-під завалів. Нині вони перебувають у лікарні, де отримують всю необхідну медичну допомогу. 

У хлопчика – вибухова травма та контузія. Жінка, яка перебуває на шостому місяці вагітності, дістала вибухову та травму голови.

  • За минулу добу окупанти вбили одного мешканця Херсонщини та ще 5 – поранили.
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