​Росіяни майже 300 разів за добу атакували Запорізьку область

Впродовж доби окупанти завдали 274 удари по 11 населених пунктах Запорізької області.
Про це повідомили у ОВА.
Війська РФ здійснили 3 авіаційних удари по Оріхову, Новоандріївці та Новопавлівці.
140 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Степове, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.
5 обстрілів з РСЗВ накрили Щербаки, Малу Токмачку та Новодарівку.
126 артударів завдано по території Степового, Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
Надійшло 4 повідомлення про пошкодження приватних будинків та господарчих споруд. Мирні жителі не постраждали.
- Нещодавно окупанти скинули вибухівку на цивільне авто у Запорізькій області.