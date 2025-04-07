​Росіяни майже 300 разів за добу атакували Запорізьку область

Від обстрілів постраждали 11 населених пунтів.

Впродовж доби окупанти завдали 274 удари по 11 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомили у ОВА.

Війська РФ здійснили 3 авіаційних удари по Оріхову, Новоандріївці та Новопавлівці.

140 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Степове, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

5 обстрілів з РСЗВ накрили Щербаки, Малу Токмачку та Новодарівку.

126 артударів завдано по території Степового, Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Надійшло 4 повідомлення про пошкодження приватних будинків та господарчих споруд. Мирні жителі не постраждали.