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​Росіяни майже 300 разів за добу атакували Запорізьку область

Від обстрілів постраждали 11 населених пунтів.

​Росіяни майже 300 разів за добу атакували Запорізьку область
наслідки російської атаки
Фото: Запорізька ОВА

Впродовж доби окупанти завдали 274 удари по 11 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомили у ОВА. 

Війська РФ здійснили 3 авіаційних удари по Оріхову, Новоандріївці та Новопавлівці. 

140 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Степове, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку. 

5 обстрілів з РСЗВ накрили Щербаки, Малу Токмачку та Новодарівку. 

126 артударів завдано по території Степового, Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки. 

Надійшло 4 повідомлення про пошкодження приватних будинків та господарчих споруд. Мирні жителі не постраждали.

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