Головне за неділю, 6 квітня: наслідки удару по Кривому Рогу, 135 боєзіткнень

Бойові дії на Донеччині, 135 бойових зіткнень, ворожі обстріли, тріумф української гімнастки в Софії. Яким запам’ятається 1138-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 6 квітня відбулося 135 боєіткнень.

Найгарячіша ситуація - на Покровському, Лиманському, Торецькому та Курському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 6 квітня – в новині.

6 квітня російські окупанти завдали удару керованою авіаційною бомбою по с. Золочів на Харківщині.

За словами керівника ОВА Олега Синєгубова, через обстріл постраждала одна людина. У жінки – гостра реакція на стрес. Також медики діагностували в неї гіпертонічний криз, тож потерпілу забрали до лікарні.

У Кривому Розі зросла кількість жертв російської терористичної атаки 4 квітня - до 20, повідомив міський голова Олександр Вілкул.

За його словами, від численних ран у лікарні помер чоловік. Лікарі цілодобово робили все можливе та неможливе, але травми виявилися несумісними з життям.

Посол США Бріджит Брінк висловила співчуття родинам загиблих внаслідок атаки Росії по Кривому Рогу.

"Ми солідарні з народом України в цей день національної скорботи після того, як в результаті російського ракетного обстрілу Кривого Рогу загинули 20 осіб, у тому числі 9 дітей", - написала вона в соцмережі Х. "Висловлюємо глибокі співчуття родинам і близьким усіх загиблих і поранених", - додала Брінк.

Нагадаємо, спочатку американська дипломатка, реагуючи на ракетний удар по Кривому Рогу, жодним чином не згадала про Росію. Президент Володимир Зеленський з цього приводу зауважив, що замовчування, що саме Росія вбиває дітей балістикою, тільки "підбурює покидьків у Москві продовжувати війну".

У Софії завершився перший етап Кубку світу з художньої гімнастики-2025. На етапі збірна України завоювала чотири нагороди - всі на рахунку Таїсії Онофрійчук, повідомила пресслужба Міністерства молоді та спорту.

16-річна гімнастка здобула золото у багатоборстві та фіналах з булавами і стрічкою, а також срібло - в фіналі з обручем.

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