Зауважимо, що посол США в Україні Бріджит Брінк, реагуючи на ракетний удар по Кривому Рогу, жодним чином не згадала про Росію.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що замовчувати, що саме Росія вбиває дітей балістикою, – це тільки підбурює покидьків у Москві продовжувати війну.

Про це він сказав у вечірньому зверненні 5 квітня.

“Учора ввечері й сьогодні багато хто у світі заявив про свою позицію після цього удару – позицію чіткого несприйняття російського терору. Всім, хто це бачить і не заплющує очі, а говорить чітко і ясно правду, не тільки ми в Україні, а й увесь світ має бути вдячним”, – сказав президент.

Він зазначив, що замовчувати те, що це саме Росія вбиває дітей балістикою, – це неправильно, це небезпечно.

“Це тільки підбурює покидьків у Москві продовжувати війну та надалі ігнорувати дипломатію. Слабкість іще ніколи не закінчувала війни. Тому я вдячний кожній країні, чиї представники висловились: лідери, міністри закордонних справ, посольства”, – сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що Росія повинна відповідати за все скоєне, і треба на них там тиснути – дійсно тиснути, не гаяти час у пустих розмовах, – щоб цю війну закінчити.

Зауважимо, що посол США в Україні Бріджит Брінк, реагуючи на ракетний удар по Кривому Рогу, жодним чином не згадала про Росію.