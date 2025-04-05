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Зеленський: замовчувати, що саме Росія вбиває дітей балістикою, – це тільки підбурює покидьків у Москві продовжувати війну

Зауважимо, що посол США в Україні Бріджит Брінк, реагуючи на ракетний удар по Кривому Рогу, жодним чином не згадала про Росію.

Зеленський: замовчувати, що саме Росія вбиває дітей балістикою, – це тільки підбурює покидьків у Москві продовжувати війну
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що замовчувати, що саме Росія вбиває дітей балістикою, – це тільки підбурює покидьків у Москві продовжувати війну.

Про це він сказав у вечірньому зверненні 5 квітня. 

“Учора ввечері й сьогодні багато хто у світі заявив про свою позицію після цього удару – позицію чіткого несприйняття російського терору. Всім, хто це бачить і не заплющує очі, а говорить чітко і ясно правду, не тільки ми в Україні, а й увесь світ має бути вдячним”, – сказав президент. 

Він зазначив, що замовчувати те, що це саме Росія вбиває дітей балістикою, – це неправильно, це небезпечно. 

“Це тільки підбурює покидьків у Москві продовжувати війну та надалі ігнорувати дипломатію. Слабкість іще ніколи не закінчувала війни. Тому я вдячний кожній країні, чиї представники висловились: лідери, міністри закордонних справ, посольства”, – сказав Зеленський. 

Глава держави зазначив, що Росія повинна відповідати за все скоєне, і треба на них там тиснути – дійсно тиснути, не гаяти час у пустих розмовах, – щоб цю війну закінчити.

Зауважимо, що посол США в Україні Бріджит Брінк, реагуючи на ракетний удар по Кривому Рогу, жодним чином не згадала про Росію.

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