«Ринок висловився»: після різкого падіння фондових ринків Китай закликав США до «рівноправних консультацій» щодо мит

Китайський уряд заявив, що США повинні «припинити використовувати тарифи як зброю для придушення економіки та торгівлі Китаю».

У суботу, 5 квітня, Китай заявив, що «ринок висловився», відхиливши тарифи президента США Дональда Трампа, і закликав Вашингтон до «рівноправних консультацій», передає Reuters.

Державне інформаційне агентство Xinhua також опублікувало позицію китайського уряду, заявивши, що США повинні «припинити використовувати тарифи як зброю для придушення економіки та торгівлі Китаю».

"Ринок висловився", - заявив речник міністерства закордонних справ Китаю Гуо Цзякун (Guo Jiakun) у пості на Facebook у суботу. Він також опублікував фотографію, на якій зображено п’ятничне падіння на ринках США.

Трамп запровадив додаткові 34% мита на китайські товари, довівши загальні мита на Китай цього року до 54%.

Крім того, Трамп закрив торгову лазівку, яка дозволяла безмитно ввозити в США пакунки з низькою вартістю з Китаю.

Це викликало заходи у відповідь з боку Китаю в п’ятницю, включаючи додаткові мита в розмірі 34% на всі американські товари та обмеження експорту деяких рідкоземельних металів, що спричинило ескалацію торгової війни між двома найбільшими економіками світу.

Глобальні фондові ринки різко впали після тарифної відповіді Китаю та коментарів Трампа в п’ятницю про те, що він не змінить курс, попри найбільше з часів пандемії падіння фондових ринків. Зокрема за тиждень індекс S&P 500 впав на 9%.

«Настав час для США припинити робити неправильні речі та вирішити розбіжності з торговими партнерами шляхом рівноправних консультацій», — написав Гуо англійською мовою у Facebook.

В окремій заяві, опублікованій державним інформаційним агентством Сіньхуа, уряд Китаю закликав США: «Припиніть використовувати тарифи як зброю для придушення економіки та торгівлі Китаю та припиніть підривати законні права китайського народу на розвиток».

«Китай вживав і продовжуватиме вживати рішучих заходів для захисту свого суверенітету, безпеки та інтересів розвитку», - заявив уряд.

Вашингтон "серйозно підриває засновану на правилах багатосторонню торговельну систему та серйозно підриває стабільність глобального економічного порядку", йдеться у зверненні.