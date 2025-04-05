«Такі дрібниці»: соціальна драма з присмаком похмурої різдвяної казки
«Такі дрібниці»: соціальна драма з присмаком похмурої різдвяної казки
Причіпна гармата «Богдана» йде у серійне виробництво
Причіпна гармата «Богдана» йде у серійне виробництво
У Дніпрі внаслідок вибуху автомобіля загинув місцевий посадовець, його дружина постраждала (оновлено)
У Дніпрі внаслідок вибуху автомобіля загинув місцевий посадовець, його дружина постраждала (оновлено)
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Радник Трампа заявив, що жодна зі сторін у війні не отримає те, що хоче
Радник Трампа заявив, що жодна зі сторін у війні не отримає те, що хоче
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
У Києві двох працівників Ощадбанку запідозрили в знятті з рахунку померлого клієнта майже 65 тисяч доларів
У Києві двох працівників Ощадбанку запідозрили в знятті з рахунку померлого клієнта майже 65 тисяч доларів
Росія атакувала Кривий Ріг балістикою. Кількість жертв зросла (оновлення)
Росія атакувала Кривий Ріг балістикою. Кількість жертв зросла (оновлення)
ГоловнаСвіт

Округ Лос-Анджелес урегулює понад 6800 позовів про секснасильство і виплатить $4 млрд

Деякі із позовів датуються ще 1959 роком.

Округ Лос-Анджелес урегулює понад 6800 позовів про секснасильство і виплатить $4 млрд
Лос-Анджелес, фото ілюстративне
Фото: Visit the USA

Округ Лос-Анджелес погодився виплатити 4 мільярди доларів для врегулювання понад 6800 позовів про сексуальне насильство. Деякі із позовів датуються 1959 роком. 

Про це пише The New York Times.

Ця угода дозволить врегулювати позови, подані тисячами людей, які стверджували про сексуальне насильство та жорстоке поводження в прийомних сім’ях і колоніях для неповнолітніх.

Угоду офіційно затвердять протягом наступних двох тижнів у Наглядовій раді і Раді претензій округу Лос-Анджелес. 

Як повідомили представники округу, більшість випадків пов’язані зі звинуваченнями в насильстві, які відбулися в 1980-х, 1990-х і 2000-х роках у закладах пробації та прийомних сім’ях. Значна кількість – в Дитячому центрі Макларена, – окружному дитячому притулку, який діяв протягом 42 років біля Лос-Анджелеса. 

Цей притулок відкрили у 1961 році як тимчасовий прийомний будинок, і остаточно закрили у 2003 році через судові процеси про жорстоке поводження з дітьми. Тоді журі присяжних дійшло висновку, що керівництво Дитячого центру Макларена дозволяло засудженим грабіжникам і торговцям наркотиками піклуватися про дітей і десятиліттями не перевіряли кримінальне минуле співробітників. 

Згодом колишні мешканці стверджували, що співробітники чинили сексуальне насильство над ними і карали, якщо про це розповідали. Деякі із жертв говорили, що їм на той час було всього 5 років.

Угода є результатом змін у законодавстві Каліфорнії, які розширили як відповідальність державних установ за сексуальне насильство з боку працівників, так і збільшили можливості для потерпілих щодо подання позовів. Зокрема збільшили віковий ценз до 40 років для позовів про сексуальне насильство над дітьми.

Через виплати компенсацій округу, швидше за все, доведеться скоротити бюджет, залучити резерви та брати позики.

Один із адвокатів, який представляв позивачів, сказав в інтерв’ю, що сторони вели переговори понад півтори року, щоб досягти балансу між компенсаціями для потерпілих та платоспроможністю округу. 

﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies