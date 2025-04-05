Округ Лос-Анджелес урегулює понад 6800 позовів про секснасильство і виплатить $4 млрд

Округ Лос-Анджелес погодився виплатити 4 мільярди доларів для врегулювання понад 6800 позовів про сексуальне насильство. Деякі із позовів датуються 1959 роком.

Про це пише The New York Times.

Ця угода дозволить врегулювати позови, подані тисячами людей, які стверджували про сексуальне насильство та жорстоке поводження в прийомних сім’ях і колоніях для неповнолітніх.

Угоду офіційно затвердять протягом наступних двох тижнів у Наглядовій раді і Раді претензій округу Лос-Анджелес.

Як повідомили представники округу, більшість випадків пов’язані зі звинуваченнями в насильстві, які відбулися в 1980-х, 1990-х і 2000-х роках у закладах пробації та прийомних сім’ях. Значна кількість – в Дитячому центрі Макларена, – окружному дитячому притулку, який діяв протягом 42 років біля Лос-Анджелеса.

Цей притулок відкрили у 1961 році як тимчасовий прийомний будинок, і остаточно закрили у 2003 році через судові процеси про жорстоке поводження з дітьми. Тоді журі присяжних дійшло висновку, що керівництво Дитячого центру Макларена дозволяло засудженим грабіжникам і торговцям наркотиками піклуватися про дітей і десятиліттями не перевіряли кримінальне минуле співробітників.

Згодом колишні мешканці стверджували, що співробітники чинили сексуальне насильство над ними і карали, якщо про це розповідали. Деякі із жертв говорили, що їм на той час було всього 5 років.

Угода є результатом змін у законодавстві Каліфорнії, які розширили як відповідальність державних установ за сексуальне насильство з боку працівників, так і збільшили можливості для потерпілих щодо подання позовів. Зокрема збільшили віковий ценз до 40 років для позовів про сексуальне насильство над дітьми.

Через виплати компенсацій округу, швидше за все, доведеться скоротити бюджет, залучити резерви та брати позики.

Один із адвокатів, який представляв позивачів, сказав в інтерв’ю, що сторони вели переговори понад півтори року, щоб досягти балансу між компенсаціями для потерпілих та платоспроможністю округу.