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Бельгія висунула обвинувачення восьми особам у межах розслідування хабарництва у Європарламенті

13 березня прокуратура затримала кількох осіб за підозрою в хабарництві в Європарламенті ‒ нібито на користь китайської Huawei.

Бельгія висунула обвинувачення восьми особам у межах розслідування хабарництва у Європарламенті
Європарламент
Фото: EPA

Вісьмом особам висунули обвинувачення в корупції, відмиванні грошей та участі в злочинній організації після розслідування підозри у хабарництві в Європейському парламенті. Про це пише Reuters з посиланням на заяву прокурора Бельгії.

Обвинувачення висунуті після того, як бельгійська прокуратура заявила 13 березня, що затримала кількох осіб за підозрою в хабарництві в Європарламенті ‒ нібито на користь китайської Huawei.

Тоді бельгійські слідчі обшукали 21 приміщення у всій Бельгії та Португалії, після чого суддя вимагав опечатати офіси двох помічників парламенту.

Бельгійські прокурори заявили, що ймовірна корупція відбувалася “дуже стримано” з 2021 року під виглядом комерційного лобіювання та включала виплати за зайняття політичних посад або надмірні подарунки, такі як їжа та витрати на проїзд або регулярні запрошення на футбольні матчі.

Прокуратура заявила, що ймовірне хабарництво принесло користь Huawei.

Huawei заявила, що серйозно ставиться до обвинувачень і терміново зв’яжеться з владою, щоб з’ясувати ситуацію. Він також заявив, що дотримується політики нульової терпимості до корупції та інших правопорушень.

У п'ятницю прокуратура повідомила, що з восьми осіб, яким висунули обвинувачення, троє перебувають під електронним спостереженням, двох звільнили, а троє залишаються під арештом.

Європейський парламент заявив, що отримав запит від влади Бельгії щодо допомоги в розслідуванні та швидко його виконає.

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