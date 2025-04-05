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​У США планують акції протесту проти Трампа і Маска

Виступатимуть проти масових звільнень, закриття цілих агентств, депортацій, зменшення захисту для трансгендерних людей і скорочення федерального фінансування програм охорони здоров’я. 

​У США планують акції протесту проти Трампа і Маска
Прапор США перевернуто на знак протесту проти політики Трампа - мітинг біля Капітолію
Фото: EPA/UPG

У суботу в США планують провести мітинги по всій території країни, щоб протестувати проти дій адміністрації Дональда Трампа та Ілона Маска.

Про це пише АР.

Демонстрації запланували понад 150 груп, у тому числі організації з захисту громадянських прав, профспілки, прихильники ЛГБТК+, ветерани та активісти, що борються за чесні вибори. Протести заплановані в Національному торговому центрі у Вашингтоні, що в окрузі Колумбія, та інших місцях у всіх 50 штатах.

Протестувальники критикуватимуть кроки адміністрації Трампа щодо звільнення тисяч федеральних працівників, закриття місцевих офісів Управління соціального забезпечення, фактичного закриття цілих агентств, депортації іммігрантів, зменшення захисту для трансгендерних людей і скорочення федерального фінансування програм охорони здоров’я.

Відтоді, як нова адміністрація прийшла до влади, активісти неодноразово влаштовували загальнонаціональні демонстрації проти Трампа чи Маска. Але поки ці протести не були дуже масовими.

Організатори кажуть, що сподіваються, що суботні демонстрації стануть найбільшими з тих пір, як Трамп повернувся на посаду в січні.

Білий дім поки ніяк не прокоментував очікувані акції. 

  • Експрезидент США Барак Обама та колишня віцепрезидентка й кандидатка в глави держави Камала Гарріс оцінили дії Дональда Трампа в Овальному кабінеті.
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