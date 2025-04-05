У Сеулі прихильники експрезидента Юна протестували проти рішення Конституційного суду про усунення від влади

За оцінками поліції, у суботній акції протесту взяли участь близько 18 000 людей.

У Південній Кореї прихильники колишнього президента Юн Сок Йоля протестували сьогодні проти рішення Конституційного суду, яке усунуло його з посади, пише Yonhap.

Люди вимагають негайного повернення Юна та називають опозицію "антидержавним картелем", який необхідно знищити.

Тисячі консервативних груп організували мітинги в районі Гванхвамун у центрі Сеула ‒ через день після того, як вищий суд позбавив Юна влади, постановивши, що він порушив Конституцію, коли оголосив воєнний стан у грудні.

Протестувальники скандували гасла на кшталт “Імпічмент є шахрайством і недійсним” і “Розпустити Конституційний суд”.

Закликаючи Юна повернутися на посаду, вони закликали “викорінити антидержавні сили” та “застосувати право на опір”.

Учасники закликають громадськість бойкотувати позачергові вибори, які повинні відбутися протягом 60 днів після вакантного президентського поста.

За оцінками поліції, у суботній акції протесту взяли участь близько 18 000 людей.

До початку демонстрацій більшість вулиць біля суду та резиденції президента в Сеулі залишалися безлюдними та тихими, що різко контрастувало з інтенсивними мітингами, які місяцями заповнювали ці райони на підтримку або проти Юна.