Суддя США наказав повернути помилково депортованого жителя Сальвадору

29-річний чоловік законно проживав у штаті Меріленд. Він був серед групи мігрантів, яких депортували до Сальвадору 15 березня.

Федеральний суддя США постановив, що адміністрація президента Дональда Трампа має повернути сальвадорського мігранта, якого помилково депортували до сумнозвісної в’язниці на його батьківщині, пише DW.

29-річний чоловік проживав у штаті Меріленд. Він був серед групи мігрантів, переважно нелегальних, яких депортували до Сальвадору 15 березня.

Юристи Міністерства юстиції США в судових справах визнали, що чоловіка депортували через “адміністративну помилку”.Сальвадорський мігрант одружений з громадянкою США і проживав у країні легально, маючи дозвіл на роботу.

За словами окружного судді Паули Ксініс, сальвадорця затримали “без законних підстав” і депортували “без подальшого процесу чи правового обґрунтування” до сумнозвісного Сальвадорського центру ізоляції терористів (CECOT).

Суддя наказав повернути його в США не пізніше 7 квітня і сказав, що його присутність у Сальвадорі “становить непоправну шкоду”.

Юрист уряду США сказав, що хоча “немає суперечок” про те, що чоловіка не слід було депортувати, адміністрація стверджувала, що не має законних повноважень повертати його назад до США.

Адвокати сальвадорця відкинули цю претензію. “Вони помістили його туди, вони можуть повернути його”, ‒ заявив член його команди юристів.