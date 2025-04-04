Зеленський: на перемовини про корисні копалини до США поїде технічна команда, я поки не збираюсь

Україна в угоді з США про корисні копалини бачить тільки партнерські кроки, і саме над цим працює українська команда. Держава залучить до укладання угоди юридичну компанію. Зараз є три претенденти, з них оберуть одну, розповів українській президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами, відео якої надав Офіс президента.

На початку наступного тижня домовляться з однією з цих компаній. Тоді ж президент матиме зустріч з українською командою, на якій представлять усі деталі.

"У мене буде велика зустріч з нашою командою, де мені представлять вже повністю всі пункти, що задовольняють нас або які будуть відображати справедливість на нашу думку", – прокоментував він.

Після презентації Зеленському технічна команда буде готова до відрядження в США і діалогу з американськими партнерами. Сам президент до США з візитом не збирається, ідеться лише про технічну команду.

Нова угода про мінерали

26 березня депутат Ярослав Железняк з посиланням на власні джерела опублікував подробиці про американську пропозицію угоди про корисні копалини. Документ містив пропозиції, які, на думку нардепа, невигідні Україні.

Президент Зеленський сказав, що США вирішили змінити правила і тепер замість рамкової угоди хочуть одразу повний договір. А згодом він уточнив, що варіант, який отримав Офіс президента, відрізняється від документу, який отримав Кабмін.

В уряді підтвердили отримання нового документа, але зазначили, що це – робоча версія, і що Україна сформує власні пропозиції.

Рамкову угоду, що передбачала створення спільного інвестиційного фонду, мали підписати ще в лютому. Однак після сварки в Овальному кабінеті Вашингтон так до питання підписання і не повернувся.

4 квітня міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що Україна аналізує американські пропозиції угоди про мінерали на відповідність Конституції. Київ наголошує, що документ не може суперечити євроінтеграції.