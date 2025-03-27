Зеленський підтвердив отримання від США пропозиції повної угоди про мінерали

Україна і США домовлялися, що спершу буде рамкова угода про корисні копалини, а потім – повна. Про це український президент Володимир Зеленський сказав на пресконференції в Парижі.

Але США змінюють правила і пропонують одразу повну угоду. Але такий документ потребує вивчення, і його повинна затвердити Рада.

"Перед всім цим треба, щоби юристи працювали. Спочатку юристи працювали над однією угодою, потім над другою. В кінці-кінців домовились про рамкову угоду, а зараз – нові правила. Що ж, ми повинні діяти тут стримано, я б так сказав. Спокійно, не нервувати, а подивитись на угоду. Юристи вивчать. Є речі адекватні – будемо підтримувати", – сказав він.

Зараз дуже рано говорити про угоду, варіант якої неодноразово змінювався, зазначив президент. Але він не хотів би, щоб США вважали, що Україна проти такої угоди. Київ показував позитивні сигнали.

Пропозицію надати партнерам доступ до корисних копалин України в обмін на дієві гарантії безпеки українська влада озвучувала ще раніше в Плані миру. Однак предметно про це говорити почали після зміни влади в США: Дональд Трамп зажадав від України "розплати" за надану допомогу. Україна ж наголошувала, що в обмін на угоду їй потрібні гарантії безпеки.

Угода зі США

Українська і американська команди працювали над документом, але вдалося виробити лише рамкову угоду про створення спільного інвестиційного фонду. Після цього мали створити більш конкретний документ із чіткими цифрами і правилами, і він би мав бути затверджений Верховною Радою. Але поки що не підписали навіть рамкову угоду – вона зірвалася у результаті суперечки в Овальному кабінеті під час візиту українського президента.

Попри це, Україна засвідчила готовність укласти цю угоду, тож команди продовжували роботу. 25 березня Зеленський розповів, що Київ отримав від Вашингтона новий драфт угоди про корисні копалини, більш широкий.

За інформацією народного депутата Ярослава Железняка, у новій угоді США вимагають від України доступу до всіх корисних копалин, зокрема і нафти, і газу. Цей документ, за його інформацією, Києву передали на вихідних. Джерела LB у Офісі президента повідомили, що викладені тези схожі з тими, які Київ отримав від Вашингтона.