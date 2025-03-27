Засідання у форматі «Рамштайн» під керівництвом Британії проведуть у квітні

Велика Британія головуватиме на наступному засіданні «Рамштайну» 11 квітня.
Про це повідомив глава британського уряду Кір Стармер, передає «Європейська правда».
Стармер зробив цю заяву після саміту «коаліції рішучих».
За його словами, міністр оборони Джон Гілі очолить засідання, мета зустрічі — надання Україні більшої військової допомоги.
«Бо мир настає завдяки силі. Це був один із головних меседжів, який був підкріплений і підкреслений на зустрічі сьогодні», — заявив Стармер.
- Контактна група з питань оборони України була утворена навесні 2022 року. Її очолив тодішній міністр оборони США Ллойд Остін, а загалом участь брали близько 50 представників різних країн. Метою групи є допомога в обороні України від окупантів, зокрема озброєнням.
- Після вступу на посаду президента США Дональда Трампа і хитку ситуацію з американського допомогою Києву головування у «Рамштайні» перебрали на себе Німеччина і Британія.