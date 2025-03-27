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Засідання у форматі «Рамштайн» під керівництвом Британії проведуть у квітні

Мета зустрічі — надання Україні більшої військової допомоги.

Засідання у форматі «Рамштайн» під керівництвом Британії проведуть у квітні
Кір Стармер
Фото: EPA/UPG

Велика Британія головуватиме на наступному засіданні «Рамштайну» 11 квітня.

Про це повідомив глава британського уряду Кір Стармер, передає «Європейська правда».

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Стармер зробив цю заяву після саміту «коаліції рішучих».

За його словами, міністр оборони Джон Гілі очолить засідання, мета зустрічі — надання Україні більшої військової допомоги.

«Бо мир настає завдяки силі. Це був один із головних меседжів, який був підкріплений і підкреслений на зустрічі сьогодні», — заявив Стармер.

  • Контактна група з питань оборони України була утворена навесні 2022 року. Її очолив тодішній міністр оборони США Ллойд Остін, а загалом участь брали близько 50 представників різних країн. Метою групи є допомога в обороні України від окупантів, зокрема озброєнням.
  • Після вступу на посаду президента США Дональда Трампа і хитку ситуацію з американського допомогою Києву головування у «Рамштайні» перебрали на себе Німеччина і Британія.
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