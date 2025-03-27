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Прем’єр Британії про контингент в Україні: це сили стримування для захисту майбутньої мирної угоди

Вони мають показати російському диктаторові, що майбутня мирна угода буде захищена.

Прем’єр Британії про контингент в Україні: це сили стримування для захисту майбутньої мирної угоди
прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер

Європейські сили будуть відігравати стримувальну роль, щоб надіслати чіткий сигнал Росії про захист майбутньої угоди щодо України.

Таку заяву зробив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, передає The Guardian.

Він пояснив, що декілька країн попросили його і президента Франції Еммануеля Макрона взяти на себе провідну роль у зусиллях партнерів щодо формування контингенту «коаліцією охочих».

«Але йдеться не про нас двох, а про ширшу групу країн, яка буде діяти колективно. Європа бере на себе нову роль у цьому процесі», — наголосив британський прем'єр.

Щодо можливого розміщення європейських сил в Україні, Стармер зазначив, що вони будуть спиратися на силу української армії, доповнюючи її можливості.

«Це сили стримування, які мають показати Путіну, що угода буде захищена», — підкреслив глава британського уряду.

  • На саміті «коаліції охочих» 27 березня учасники досягнули угоди про те, що будь-які майбутні гарантії безпеки зобов'язані ґрунтуватися на трьох головних принципах: сильній українській армії, силах гарантування і ширшому поштовху до переозброєння Європи.
  • Саміт пройшов у Парижі. До нього долучилися представники 31 держави та організацій. 
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