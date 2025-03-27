Прем’єр Британії про контингент в Україні: це сили стримування для захисту майбутньої мирної угоди

Вони мають показати російському диктаторові, що майбутня мирна угода буде захищена.

Європейські сили будуть відігравати стримувальну роль, щоб надіслати чіткий сигнал Росії про захист майбутньої угоди щодо України.

Таку заяву зробив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, передає The Guardian.

Він пояснив, що декілька країн попросили його і президента Франції Еммануеля Макрона взяти на себе провідну роль у зусиллях партнерів щодо формування контингенту «коаліцією охочих».

«Але йдеться не про нас двох, а про ширшу групу країн, яка буде діяти колективно. Європа бере на себе нову роль у цьому процесі», — наголосив британський прем'єр.

Щодо можливого розміщення європейських сил в Україні, Стармер зазначив, що вони будуть спиратися на силу української армії, доповнюючи її можливості.

«Це сили стримування, які мають показати Путіну, що угода буде захищена», — підкреслив глава британського уряду.