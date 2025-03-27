Україна 25-27 березня не завдавала ударів по енергооб'єктах Росії, - Генштаб

Росія навмисно поширює подібні фейки, щоб звинуватити Україну в затягуванні війни.

Пожежа на нафтобазі в РФ у грудні

Чергова заява Міністерства оборони Росії про нібито порушення Україною умов припинення ураження енергетичних обʼєктів не відповідає дійсності. Так само, як і вчорашня подібна заява.

Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України.

Зазначається, що Росія навмисно поширює подібні фейки, щоб звинуватити Україну в затягуванні війни.

"25-27 березня Сили оборони України не завдавали ударів БпЛА по енергетичних об’єктах РФ у Курській і Брянській областях росії, а також по енергетичних обʼєктах на території тимчасово окупованого росіянами українського Криму. Військове відомство країни-агресора продовжує штампувати фейки, з метою безпідставних звинувачень України та затягування війни", - йдеться в заяві.

Спроби припинити вогонь

11 березня США на переговорах у Саудівській Аравії запропонували Україні встановити повний режим припинення вогню. Київ погодився, хоча сам він спершу пропонував припинення вогню по енергетиці – те, що простіше контролювати. Відповідь була за Росією, і вона очікувано не погодилася припиняти бойові дії повністю. Після розмови Дональда Трампа із Путіним у Росії сказали, що готові на припинення вогню лише по енергетиці.

23-25 березня в Ріяді відбулися нові перемовини. США спілкувалися і з Україною, і з Росією – але окремо, прямих переговорів між українцями і росіянами не було. Учора Білий дім опублікував дві окремо заяві про результати домовленостей. Заява про угоду з Україною містила інформацію про досягнення домовленості припинити вогонь у Чорному морі та домовленість не бити по всіх об'єктах енергетики. Також там була прописана згода на участь третіх країн у контролі за дотриманням режиму припинення вогню. А ще – те, що Штати сприятимуть поверненню депортованих дітей і полонених. Заява про угоду з Росією містила ті ж самі дані про припинення вогню і участь третіх країн, але там не було згадано про полонених. Натомість Штати пообіцяли Росії посприяти її поверненню на ринок експорту добрив та агропродукції.

Раніше британська розвідка зазначила, що атака ЗСУ по складу боєприпасів на стратегічній авіабазі Росії "Енгельс-2" у ніч на 20 березня демонструє ефективність українських ударів по військовій інфраструктурі в глибокому тилу РФ.