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Міноборони кодифікувало вітчизняний індивідуальний набір для розмінування

Його можна використувати на відкритій місцевості, у будівлях, автомобільному транспорті тощо.

Міноборони кодифікувало вітчизняний індивідуальний набір для розмінування
Вітчизняний індивідуальний набір для розмінування
Фото: Міноборони

Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України набір індивідуальний для розмінування КР-04 вітчизняного виробництва. 

Про це повідомили у оборонному відомстві. 

Індивідуальний набір має модулі та пристосування для виконання комплексу завдань із пошуку, позначення та знешкодження вибухонебезпечних предметів у різних умовах: на відкритій місцевості, у будівлях, автомобільному транспорті тощо.

При компактних розмірах та невеликій вазі індивідуальний набір для розмінування має функціональну комплектацію. У ньому є: обтискач сапера, щуп, гаки-кішки, шнур-паракорд, сапка сапера, універсальний ключ для деактивації підривачів, маркери для маркування проходів, запобіжні чеки, ізолююча стрічка тощо. 

Комплектуючі набору розміщені в сумці спеціальної форми та спецкріпленнями. Це дозволяє ергономічно розміщувати набір на захисному спорядженні військовослужбовця.

  • Прем’єр-міністр Денис Шмигаль нещодавно повідомив, що уряд працює над збільшенням виробництва вітчизняної техніки для розмінування.
  • На розмінування територій Україні потрібно майже 30 млрд доларів.
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