Міноборони кодифікувало вітчизняний індивідуальний набір для розмінування

Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України набір індивідуальний для розмінування КР-04 вітчизняного виробництва.
Про це повідомили у оборонному відомстві.
Індивідуальний набір має модулі та пристосування для виконання комплексу завдань із пошуку, позначення та знешкодження вибухонебезпечних предметів у різних умовах: на відкритій місцевості, у будівлях, автомобільному транспорті тощо.
При компактних розмірах та невеликій вазі індивідуальний набір для розмінування має функціональну комплектацію. У ньому є: обтискач сапера, щуп, гаки-кішки, шнур-паракорд, сапка сапера, універсальний ключ для деактивації підривачів, маркери для маркування проходів, запобіжні чеки, ізолююча стрічка тощо.
Комплектуючі набору розміщені в сумці спеціальної форми та спецкріпленнями. Це дозволяє ергономічно розміщувати набір на захисному спорядженні військовослужбовця.
- Прем’єр-міністр Денис Шмигаль нещодавно повідомив, що уряд працює над збільшенням виробництва вітчизняної техніки для розмінування.
- На розмінування територій Україні потрібно майже 30 млрд доларів.