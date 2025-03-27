Міноборони кодифікувало вітчизняний індивідуальний набір для розмінування

Його можна використувати на відкритій місцевості, у будівлях, автомобільному транспорті тощо.

Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України набір індивідуальний для розмінування КР-04 вітчизняного виробництва.

Про це повідомили у оборонному відомстві.

Індивідуальний набір має модулі та пристосування для виконання комплексу завдань із пошуку, позначення та знешкодження вибухонебезпечних предметів у різних умовах: на відкритій місцевості, у будівлях, автомобільному транспорті тощо.

При компактних розмірах та невеликій вазі індивідуальний набір для розмінування має функціональну комплектацію. У ньому є: обтискач сапера, щуп, гаки-кішки, шнур-паракорд, сапка сапера, універсальний ключ для деактивації підривачів, маркери для маркування проходів, запобіжні чеки, ізолююча стрічка тощо.

Комплектуючі набору розміщені в сумці спеціальної форми та спецкріпленнями. Це дозволяє ергономічно розміщувати набір на захисному спорядженні військовослужбовця.