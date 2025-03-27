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Чи дійсно разом з Сухоруковою звільнилася вся команда меддепартаменту Міноборони — розповідає Дмитро Самофалов

Виконувач обов'язків керівника медичного департаменту Міноборони Дмитро Самофалов каже, що частина команди відомства залишилася на посадах.

Чи дійсно разом з Сухоруковою звільнилася вся команда меддепартаменту Міноборони — розповідає Дмитро Самофалов
Фото: facebook/Dmytro Samofalov

Хоча раніше лунала заява про те, що всі йдуть разом з колишньою очільницею Оксаною Сухоруковою.

Як розповів LB.ua сам Дмитро Самофалов, приблизно половина департаменту погодилась залишитись, а частина згодна працювати далі як консультанти.

“Мене добре приймають. Оксана побажала успіху. Я говорив з кожним, просив лишитись. Частина вирішила, що не хоче”, - сказав він.

За його словами, декілька людей пішли не стільки через кризу, а щоб повернутись в практичну діяльність. Частина — через принципову позицію.

“Я їм вдячний, вони залишились зі мною певний час, щоб дати можливість плюс-мінус адаптуватись і почати пошук заміни”, - зазначив Самофалов.

Нагадаємо, команда департаменту на чолі з Оксаною Сухоруковою вирішила йти, заявляючи про тиск і перешкоди в роботі з боку заступника міністра. Наразі обов'язки голови департаменту виконує Дмитро Самофалов.

Повністю його перше інтерв'ю на посаді читайте тут.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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