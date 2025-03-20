Ляшко розповів, чому з аптек зникали популярні ліки та чому подорожчав анальгін

Віктор Ляшко розповів, чому з 1 березня після оголошення зниження цін на топ-100 препаратів деякі з них зникли з аптек, а також зросли ціни на деякі ліки, які не увійшли до переліку.

Як сказав міністр на зустрічі з журналістами, на початку місяця проводилась переоцінка, бо ніхто не хотів потрапити під санкції чи штрафи. Тому популярні ліки могли зникнути через випуск, перелаштування, переоцінку і перевезення по-новому.

“Потенційно інколи були збої, але кризи ми не побачили, тому що якщо в одній мережі - переоцінка, поруч в іншій аптеці завжди був лікарський засіб”, - каже міністр.

Також він зазначив, що зросло споживання ліків з топ-100 переліку.

“Купували препарати, на які було зниження цін. Наприклад, деякі дистриб'ютори повідомили, що в них були стоки на півтора-два місяці, вони їх продали за один тиждень. Люди приходили, брали не одну упаковку, а кілька. Бачили, що ціна зменшилася на 30%, тому купували з запасом”, - каже міністр.

Також міністр прокоментував ситуацію з подорожчанням ліків, які не увійшли у топ-100. Наприклад, препарат цитрамон — подешевшав, а анальгін, який у топ-100 не увійшов, - подорожчав.

“До нас звернулися малі аптеки з проханням не регулювати націнку на лікарські засоби, вартість відпуску яких споживачам, не перевищує 50 грн. Ми прислухались до тої поради. І ми побачили, що вони трошки зманіпулювали і підняли ціни по максимуму для того, щоб до 50 грн не відпускати. Для нас це не є позитивним елементом. Ми відреагуємо як регулятор в зворотню сторону, переберемо цю норму”, - сказав Ляшко.

Нагадаємо, з 1 березня в Україні знизили ціни на 30% на топ-100 популярних серед українців ліків.