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Ляшко розповів, чи дійсно відбулося зниження цін на лікарські засоби в аптеках, та як ще зробити ліки доступнішими

Всі виробники ліків, які задекларували зниження цін на топ-100 препаратів, знизили їх з 1 березня.

Ляшко розповів, чи дійсно відбулося зниження цін на лікарські засоби в аптеках, та як ще зробити ліки доступнішими
Аптека, яка входить до програми 'Доступні ліки'
Фото: lviv.media

Теж саме зробили і дистриб'ютори та аптечні мережі.

Про це на зустрічі з журналістами розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Міністр каже, що особисто перевірив зниження цін на топ-100 ліків.

“Вчора сам особисто їздив по віддалених населених пунктах Полтавської області, запитував ціни і купував лікарські препарати із топ-100 для того, щоб подивитися, чи скрізь уже ці ціни працюють”, - сказав Ляшко.

Результатом міністр задоволений — ціни дійсно знизили на 30%.

Далі, за словами міністра, планується зниження цін ще на 273 медичні препарати від 26 вітчизняних виробників. Ліки мають подешевшати на 16-52%. За словами міністра, ціна знизиться на 90 рецептурних препаратів та 86 безрецептурних препаратів.

“Коли ми говоримо топ-100, нас питають, чому ви там аскорбінки повизначали, чи інші речі. Ми вирішуємо питання ціноутворення комплексно. Топ-100 - це було взято те, що найчастіше купували українці в українських аптеках українського виробника. Це ті препарати, за які українці віддавали найбільше коштів з власної кишені”, - каже Ляшко.

Для того, щоб люди отримували доступні лікарські засоби, які необхідні для їлікування хвороб, у МОЗ, за словами Віктора Ляшка, є ще два механізми.

Перший - це наявність лікарських засобів при стаціонарному лікуванні в госпіталях, які повинні купуватись за програмою медичних гарантій.

“Розпочинаємо перевірки, щоб дивитись, що відбувається, чи у медзакладах лікують, чи посилають пацієнтів зі списками до аптек. І далі Національна служба здоров'я України має механізми, як впливати на ці заклади шляхом і штрафних санкцій, і розривання договорів на надання такої медичної допомоги”, - каже Ляшко.

Другий механізм - це програма для амбулаторного лікування “Доступні ліки”: коли людина звертається до свого сімейного лікаря і отримує рецепт, за яким ліки можна отримати в аптеці або безоплатно, або з незначною доплатою.

“Програма Доступні ліки” розширяється кожного року, а то й по два рази на рік. І наразі я можу сказати, що на 90% лікарські засоби з Нацпереліку, які призначені для амбулаторного лікування, включені до неї”, - каже Ляшко.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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