Ляшко пояснив, чи залишиться Україна без ліків для ВІЛ-інфікованих

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко каже, що два критичні препарати для ВІЛ-інфікованих продовжують заїжджати в Україну, по інших МОЗ чекає відповіді.
Про це міністр розповів на зустрічі з журналістами, реагуючи на заяву Всесвітньої організації охорони здоров'я.
ВОЗЗ у понеділок повідомила, що згортання гуманітарних програм агенції USAID, ініційоване адміністрацію президента США Дональда Трампа, означатиме критичний дефіцит ліків для ВІЛ-інфікованих у восьми державах світу. Як пише Reuters, у списку опинилася й Україна.
“Коли прийшла інформація, що USAID призупинив фінансування, ми одразу сказали, що є критичний проект, чи буде він призупинений. І за тиждень отримали інформацію, що два лікарські засоби, які були критичні для нас, розблоковані і заїжджають. По інших ще чекаємо тиждень, паралельно пропрацювали з Глобальним фондом, з державним бюлжетом. У нас є запас часу, що якщо буде призупинене фінансування повністю США, перезакриємо з інших джерел”, – сказав міністр.
- За підрахунками ВООЗ, відсутність підтримки програм боротьби з ВІЛ/СНІДом з боку USAID призведе до 10 мільйонів додаткових випадків інфікування та 3 мільйонів смертей.
- США, згідно з указом президента Дональда Трампа, вийдуть з ВООЗ наступного року.