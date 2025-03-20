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Ляшко пояснив, чи залишиться Україна без ліків для ВІЛ-інфікованих

Два лікарські препарати для ВІЛ-інфікованих, які критичні для України, розблоковані і приїжджають в країну.

Ляшко пояснив, чи залишиться Україна без ліків для ВІЛ-інфікованих
Віктор Ляшко
Фото: Макс Требухов

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко каже, що два критичні препарати для ВІЛ-інфікованих продовжують заїжджати в Україну, по інших МОЗ чекає відповіді.

Про це міністр розповів на зустрічі з журналістами, реагуючи на заяву Всесвітньої організації охорони здоров'я. 

ВОЗЗ у понеділок повідомила, що згортання гуманітарних програм агенції USAID, ініційоване адміністрацію президента США Дональда Трампа, означатиме критичний дефіцит ліків для ВІЛ-інфікованих у восьми державах світу. Як пише Reuters, у списку опинилася й Україна.

“Коли прийшла інформація, що USAID призупинив фінансування, ми одразу сказали, що є критичний проект, чи буде він призупинений. І за тиждень отримали інформацію, що два лікарські засоби, які були критичні для нас, розблоковані і заїжджають. По інших ще чекаємо тиждень, паралельно пропрацювали з Глобальним фондом, з державним бюлжетом. У нас є запас часу, що якщо буде призупинене фінансування повністю США, перезакриємо з інших джерел”, – сказав міністр.

  • За підрахунками ВООЗ, відсутність підтримки програм боротьби з ВІЛ/СНІДом з боку USAID призведе до 10 мільйонів додаткових випадків інфікування та 3 мільйонів смертей. 
  • США, згідно з указом президента Дональда Трампа, вийдуть з ВООЗ наступного року.
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