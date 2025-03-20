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Ляшко пояснив, чому в переліку топ-100 ліків, які подешевшали на 30%, аж 9 видів аскорбінки

Аскорбінова кислота – один із топ продажів, особливо в період епідемій гострих респіраторних захворювань, каже міністр Віктор Ляшко

Ляшко пояснив, чому в переліку топ-100 ліків, які подешевшали на 30%, аж 9 видів аскорбінки
Віктор Ляшко
Фото: Макс Требухов

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко пояснив, чому в переліку топ-100 ліків, на які українські виробники знизили ціни на 30%. є аж 9 видів аскорбінки.

Відколи МОЗ оприлюднив цей список топ-100, аскорбінова кислота викликала найбільше скепсису і сміху. Адже окремими позиціями там була аскорбінка з різними смаками.

“Аскорбінова кислота – один із топ продажів, особливо в період епідемій гострих респіраторних захворювань, – заявив на зустрічі з журналістами міністр. – Якби ми не включили всі – аскорбінку з малиною, з іншими смаками, то була б можливість виробнику випустити партію звичайної аскорбінки, а на всю іншу б не знижувалась ціна. Тому переговорили з виробником, щоб знизив ціну на всю аскорбінку і вона потягнула на 10 позицій”. 

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