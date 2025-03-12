Ляшко: Єврокомісія погодила Чехії підтримку 6 інвестиційних проєктів з модернізації медзакладів в Україні

Чехія потенційно готова взяти на себе фінансування реконструкції та модернізації 13 лікарень у 7 регіонах України.

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко обговорив з чеськими партнерами проєкти модернізації українських медзакладів.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

“Підтримка партнерів критично важлива для нас. Чехія – учасник програми Ukraine Facility і потенційно готова взяти на себе фінансування реконструкції та модернізації 13 лікарень у 7 регіонах України. На сьогодні Єврокомісія погодила чеським партнерам підтримку 6 публічних інвестиційних проєктів”, - розповів міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Він додав, що Єврокомісія погодила проєкти модернізації, які стосуються таких закладів охорони здоров’я:

Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Юрія Липи;

Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни;

Волинська обласна клінічна лікарня;

КНП “Криворізька міська лікарня № 5” Криворізької міської ради;

КНП “Міська клінічна лікарня № 16” Дніпровської міської ради;

Київська обласна дитяча лікарня.

Віктор Ляшко зазначив, що згідно з останньою оцінкою Світового банку, потреби на відновлення в медичній сфері на найближчі 10 років складають 19,4 млрд доларів. Водночас, лише за останній рік кількість пошкоджених закладів охорони здоров’я зросла майже на 40%. Наразі росіяни пошкодили 1984 об'єкти медзакладів та ще 301 зруйнували вщент.