Австралієць став першою людиною, що прожила 100 днів зі штучним серцем

Хірурги у Сіднеї повідомили про історичну подію в галузі лікування захворювань серця: чоловік, якому на момент клінічного спостереження було вже понад 40 років, прожив понад 100 днів зі штучним імплантом, який зміг замінити йому справжнє серце.

Як пише The Guardian, кров'яну помпу, здатну повністю замінити людині справжній орган, винайшов доктор Даніель Тіммс з Квінсленда. Розроблений ним імплант покликаний допомогти людям, які внаслідок серцевого нападу, коронарної хвороби серця чи діабету втратили здатність серця ефективно прокачувати кров судинами.

Наразі лікарі використовують штучне серце як проміжний варіант, поки пацієнт чекає на донорський орган. 23 мільйони людей по всьому світу потребують трансплантації, але лише 6 тисяч з них мають шанс отримати нове серце від донора. Імплант дає пацієнтові набагато більше часу та значно підвищує його шанси на успішну пересадку. Чоловік, що носив його упродовж 100 днів, зрештою отримав донорське серце на початку березня і був виписаний з лікарні цілком здоровим.