27% пацієнтів не були у свого сімейного лікаря впродовж 3 років

У відомстві закликають тих, хто не відвідував сімейного лікаря рік зробити це і пройти профілактичний огляд.

Які послуги надає сімейний лікар:

огляди, аналізи, контроль хронічних хвороб;

лікування поширених захворювань та невідкладна допомога;

вакцинація та профілактичні заходи;

направлення до спеціалістів за потреби;

медичні довідки, лікарняні, рецепти.

В НСЗУ нагадують, що крім основних послуг, кожен пацієнт має право на регулярні профілактичні обстеження відповідно до віку та факторів ризику.

Гіпертонічна хвороба – з 40 років кожні 2 роки, за наявності ризиків – щорічно.

Цукровий діабет – з 45 років щороку, особливо при надлишковій вазі чи спадковості.

Рак молочної залози – з 50 до 69 років мамографія кожні 2 роки, а за ризиків – з 40 років.

Колоректальний рак – з 50 до 75 років кожні 2 роки, за ризиків – щорічно.

Рак передміхурової залози – з 50 років кожні 2 роки, а при спадковості – з 40-45 років щорічно.

Туберкульоз – щороку для тих, хто має підвищені ризики (контакт із хворими, ВІЛ-інфекція).

Також важливо робити щеплення згідно з календарем. Дорослим слід робити планові щеплення проти дифтерії та правця кожні 10 років.