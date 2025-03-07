27% пацієнтів не були у свого сімейного лікаря впродовж 3 років

У відомстві закликають тих, хто не відвідував сімейного лікаря рік зробити це і пройти профілактичний огляд.
Які послуги надає сімейний лікар:
- огляди, аналізи, контроль хронічних хвороб;
- лікування поширених захворювань та невідкладна допомога;
- вакцинація та профілактичні заходи;
- направлення до спеціалістів за потреби;
- медичні довідки, лікарняні, рецепти.
В НСЗУ нагадують, що крім основних послуг, кожен пацієнт має право на регулярні профілактичні обстеження відповідно до віку та факторів ризику.
- Гіпертонічна хвороба – з 40 років кожні 2 роки, за наявності ризиків – щорічно.
- Цукровий діабет – з 45 років щороку, особливо при надлишковій вазі чи спадковості.
- Рак молочної залози – з 50 до 69 років мамографія кожні 2 роки, а за ризиків – з 40 років.
- Колоректальний рак – з 50 до 75 років кожні 2 роки, за ризиків – щорічно.
- Рак передміхурової залози – з 50 років кожні 2 роки, а при спадковості – з 40-45 років щорічно.
- Туберкульоз – щороку для тих, хто має підвищені ризики (контакт із хворими, ВІЛ-інфекція).
Також важливо робити щеплення згідно з календарем. Дорослим слід робити планові щеплення проти дифтерії та правця кожні 10 років.
- Нагадаємо, раніше в НСЗУ зазначили, що сімейний лікар може ініціювати розрив декларації з пацієнтом, якщо той не звертався протягом трьох років або не виконує медичні приписи.
- В НСЗУ прокоментували чутки про розривання декларацій з сімейними лікарями з 1 березня