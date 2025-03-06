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Як розпізнати глаукому та яке лікування можна отримати безоплатно — розповідають у НСЗУ

6 березня проводиться Всесвітній день боротьби з глаукомою.

Як розпізнати глаукому та яке лікування можна отримати безоплатно — розповідають у НСЗУ
Фото: pexels-cottonbro

Глаукома - це хронічне захворювання ока, яке виникає внаслідок підвищення внутрішньочного тиску та ураження зорового нерва.

Які симптоми можуть бути та яке лікування можна отримати безоплатно, розповіли у Національній службі здоров'я України.

Початок захворювання часто протікає безсимптомно. Якщо не лікувати глаукому, то людина поступово втрачає зір аж до повної сліпоти.

Серед чинників ризику виникнення захворювання:

  • спадковість і сімейний анамнез;
  • вік старше 40 років;
  • наявність супутньої судинної патології (гіпертонічна хвороба, цукровий діабет, схильність до вазоспазмів, мігрені);
  • паління;
  • хронічний стрес;
  • особливості будови ока;
  • рівень внутрішньоочного тиску;
  • короткозорість або далекозорість тощо.

Симптомами глаукоми можуть бути:

  • затуманення зору;
  • поява “сітки” перед очима;
  • наявність “веселкових кіл” при погляді на джерело світла;
  • відчуття дискомфорту в оці, відчуття важкості й тиску;
  • незначна різь в оці;
  • почуття зволоження ока;
  • погіршення здатності бачити в сутінках;
  • незначні болі навколо очей.

Якщо ви помітили в себе ці ознаки, зверніться до свого сімейного лікаря, з яким укладено декларацію. Він виміряє гостроту зору, а також проведе офтальмоскопію. У разі необхідності додаткового обстеження лікар випише е-направлення до офтальмолога.

Отримати консультацію такого спеціаліста безоплатно можна в тих медзакладах, які мають договір із НСЗУ за пакетом “Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах”.

В офтальмолога гарантовані безоплатно:

  • консультація;
  • діагностика;
  • огляд;
  • лікування станів, повʼязаних із захворюваннями очей, зору і придаткового апарата, а також послуги, повʼязані з втручаннями на оці.

Також з липня 2025 року до програми “Доступні ліки” увійдуть препарати для лікування глаукоми. Зокрема, такі лікарські засоби за їх міжнародними непатентованими назвами (МНН): Тимолол (Timolol) краплі очні, Латанопрост (Latanoprost) краплі очні, Пілокарпін (Pilocarpine) краплі очні.

З 1 січня у програмі реімбурсації вже доступні Ацетазоламід (Acetazolamide) таблетки для лікування глаукоми.

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