Як розпізнати глаукому та яке лікування можна отримати безоплатно — розповідають у НСЗУ

Глаукома - це хронічне захворювання ока, яке виникає внаслідок підвищення внутрішньочного тиску та ураження зорового нерва.

Які симптоми можуть бути та яке лікування можна отримати безоплатно, розповіли у Національній службі здоров'я України.

Початок захворювання часто протікає безсимптомно. Якщо не лікувати глаукому, то людина поступово втрачає зір аж до повної сліпоти.

Серед чинників ризику виникнення захворювання:

спадковість і сімейний анамнез;

вік старше 40 років;

наявність супутньої судинної патології (гіпертонічна хвороба, цукровий діабет, схильність до вазоспазмів, мігрені);

паління;

хронічний стрес;

особливості будови ока;

рівень внутрішньоочного тиску;

короткозорість або далекозорість тощо.

Симптомами глаукоми можуть бути:

затуманення зору;

поява “сітки” перед очима;

наявність “веселкових кіл” при погляді на джерело світла;

відчуття дискомфорту в оці, відчуття важкості й тиску;

незначна різь в оці;

почуття зволоження ока;

погіршення здатності бачити в сутінках;

незначні болі навколо очей.

Якщо ви помітили в себе ці ознаки, зверніться до свого сімейного лікаря, з яким укладено декларацію. Він виміряє гостроту зору, а також проведе офтальмоскопію. У разі необхідності додаткового обстеження лікар випише е-направлення до офтальмолога.

Отримати консультацію такого спеціаліста безоплатно можна в тих медзакладах, які мають договір із НСЗУ за пакетом “Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах”.

В офтальмолога гарантовані безоплатно:

консультація;

діагностика;

огляд;

лікування станів, повʼязаних із захворюваннями очей, зору і придаткового апарата, а також послуги, повʼязані з втручаннями на оці.

Також з липня 2025 року до програми “Доступні ліки” увійдуть препарати для лікування глаукоми. Зокрема, такі лікарські засоби за їх міжнародними непатентованими назвами (МНН): Тимолол (Timolol) краплі очні, Латанопрост (Latanoprost) краплі очні, Пілокарпін (Pilocarpine) краплі очні.

З 1 січня у програмі реімбурсації вже доступні Ацетазоламід (Acetazolamide) таблетки для лікування глаукоми.