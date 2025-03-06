Як розпізнати глаукому та яке лікування можна отримати безоплатно — розповідають у НСЗУ

Глаукома - це хронічне захворювання ока, яке виникає внаслідок підвищення внутрішньочного тиску та ураження зорового нерва.
Які симптоми можуть бути та яке лікування можна отримати безоплатно, розповіли у Національній службі здоров'я України.
Початок захворювання часто протікає безсимптомно. Якщо не лікувати глаукому, то людина поступово втрачає зір аж до повної сліпоти.
Серед чинників ризику виникнення захворювання:
- спадковість і сімейний анамнез;
- вік старше 40 років;
- наявність супутньої судинної патології (гіпертонічна хвороба, цукровий діабет, схильність до вазоспазмів, мігрені);
- паління;
- хронічний стрес;
- особливості будови ока;
- рівень внутрішньоочного тиску;
- короткозорість або далекозорість тощо.
Симптомами глаукоми можуть бути:
- затуманення зору;
- поява “сітки” перед очима;
- наявність “веселкових кіл” при погляді на джерело світла;
- відчуття дискомфорту в оці, відчуття важкості й тиску;
- незначна різь в оці;
- почуття зволоження ока;
- погіршення здатності бачити в сутінках;
- незначні болі навколо очей.
Якщо ви помітили в себе ці ознаки, зверніться до свого сімейного лікаря, з яким укладено декларацію. Він виміряє гостроту зору, а також проведе офтальмоскопію. У разі необхідності додаткового обстеження лікар випише е-направлення до офтальмолога.
Отримати консультацію такого спеціаліста безоплатно можна в тих медзакладах, які мають договір із НСЗУ за пакетом “Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах”.
В офтальмолога гарантовані безоплатно:
- консультація;
- діагностика;
- огляд;
- лікування станів, повʼязаних із захворюваннями очей, зору і придаткового апарата, а також послуги, повʼязані з втручаннями на оці.
Також з липня 2025 року до програми “Доступні ліки” увійдуть препарати для лікування глаукоми. Зокрема, такі лікарські засоби за їх міжнародними непатентованими назвами (МНН): Тимолол (Timolol) краплі очні, Латанопрост (Latanoprost) краплі очні, Пілокарпін (Pilocarpine) краплі очні.
З 1 січня у програмі реімбурсації вже доступні Ацетазоламід (Acetazolamide) таблетки для лікування глаукоми.