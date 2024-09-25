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Кожна третя дитина уже має короткозорість, “доклався” тут ковід – дослідження

Глобальне дослідження, опубліковане у British Journal of Ophthalmology, показує, що зір дітей погіршується. Кожна третя дитина тепер короткозора або нездатна чітко бачити предмети на відстані.

Кожна третя дитина уже має короткозорість, “доклався” тут ковід – дослідження
Перевірка зору
Фото: Freepik

Однією з причин цього погіршення дослідники називають карантин через Covid. Адже діти проводили більше часу перед екранами та менше на вулиці, пише ВВС.

Вчені вивчали понад п’ять мільйонів дітей і підлітків із 50 країн на всіх шести континентах.

Дослідження попереджає, що короткозорість, або міопія, є проблемою глобального здоров’я, і вплине на мільйони дітей до 2050 року.

Найвищі показники міопії в Азії: 85% дітей у Японії та 73% у Південній Кореї є короткозорими, в Китаї та Росії їх понад 40%.

Парагвай і Уганда (приблизно 1%) мали один із найнижчих рівнів короткозорості, а Британія, Ірландія та США – близько 15%.

Результати аналізу показали, що в період з 1990 по 2023 роки короткозорість зросла втричі – до 36%. І зростання було «особливо помітним» після пандемії Covid.

Короткозорість зазвичай починається в молодшому шкільному віці і має тенденцію до погіршення, поки око не припинить рости, це приблизно у віці 20 років.

Існують фактори, які роблять це набагато ймовірнішим – життя у Східній Азії є одним із них. 

Це також залежить від генетики — рис, які діти успадковують від батьків. Але є й інші чинники, як-от особливо ранній вік (два), коли діти починають навчання в таких місцях як Сінгапур і Гонконг.

Це означає, що вони проводять більше часу, зосереджуючись на книгах і екранах своїми очима в дитинстві, що напружує м’язи очей і може призвести до короткозорості, показують дослідження.

В Африці, де навчання в школі починається у віці шести-восьми років, короткозорість зустрічається в сім разів рідше, ніж в Азії.

Під час карантину через Covid по всьому світу, коли мільйонам доводилося довго залишатися вдома, у дітей і підлітків погіршився зір.

За прогнозами дослідження, до 2050 року міопія може вплинути на більшість підлітків у всьому світі.

Вчені побачили, що вищі шанси міопії мають дівчата, тому що вони, як правило, витрачають менше часу на заняття на свіжому повітрі в школі та вдома, коли виростають.

Профілактика короткозорості

Діти повинні проводити щонайменше дві години на вулиці щодня, особливо у віці від семи до дев’яти років, щоб зменшити їхні шанси бути короткозорими, каже Деніел Хардіман-Маккартні, клінічний консультант Коледжу оптометристів Британії.

Він також рекомендує батькам водити дітей на перевірку зору у віці 7-10 років, навіть якщо їхній зір перевіряли в молодшому віці.

Батьки також повинні взяти до уваги - короткозорість є сімейною. Якщо ви короткозорі, то ваші діти мають втричі вищі шанси її мати у порівнянні з іншими дітьми.

Короткозорість неможливо вилікувати, але її можна скорегувати за допомогою окулярів або контактних лінз.

Спеціальні лінзи можуть уповільнити розвиток короткозорості у маленьких дітей, спонукаючи око розвиватися інакше, але вони дорогі.

Які ознаки міопії:

  • Труднощі з читанням слів на відстані, наприклад, читання з дошки в школі:

  • Сидіння біля телевізора чи комп’ютера або тримання мобільного телефона чи планшета близько до обличчя,

  • Головні голі,

  • Регулярне тертя очей.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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