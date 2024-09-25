Норвегія продовжить евакуйовувати на лікування в Європу важкопоранених українців: виділяють ще 100 млн крон

Пораненого Юрія вивозять з літака в Гардермоен, перш ніж його госпіталізують до лікарні Уллевол

Норвегія виділить для цього 100 мільйонів крон до квітня 2025 року, це близько 9,5 млн доларів.

Програма включає використання спеціально обладнаного літака, що виконує функції літаючої інтенсивної терапії, пише VG. Половину пацієнтів, евакуйованих з України, транспортували в країни Європи саме ним. Це 1931 пацієнт.

«У нас є літак і екіпаж, які мають міжнародне визнання, щоб ми могли виконувати цю роботу», – сказав прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Фото: Helge Mikalsen / VG Постраждалого від пожежі Василя Гриба евакуювали з України норвезьким літаком у травні 2023 року

Фото: Helge Mikalsen / VG Постраждалого від пожежі Василя Гриба евакуювали з України норвезьким літаком у травні 2023 року

Він додав, що ця програма є життєво важливою для тяжкопоранених, які потребують спеціалізованого лікування.

Переобладнаний літак SAS діє в такій місії з серпня 2022 року. Угода між Норвегією та ЄС фактично мала закінчитися в листопаді. Але її продовжують ще на пів року.

У багатьох є рак і поранення на війні, смертельні опіки та переломи кінцівок. Пацієнтів доставляють до Польщі, а потім транспортують до лікарень по всій Європі. 400 пацієнтів норвезького літака медевакуації пройшли лікування в Норвегії.