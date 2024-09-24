Чому жінки мають напади мігрені частіше за чоловіків – дослідження

Жінки страждають від мігрені в три рази частіше, ніж чоловіки, і часто з більшою інтенсивністю. Нові дослідження ролі гормонів допомагають пояснити чому.

Напади мігрені – це не просто болить голова. Мігрень може викликати сильний біль і нудоту, що тривають годинами або й днями, унеможливлюючи будь-яку роботу, крім відпочинку в темній тихій кімнаті.

Для мільйонів жінок ці виснажливі напади є повторюваним випробуванням, пише Wired.

Жінки страждають від мігрені утричі частіше за чоловіків, їхні напади мігрені довші та інтенсивніші.

Попри медикаменти, мігрнь залишається серед жінок 15-49.років провідною причиною DALY – це показник кількості років, втрачених через поганий стан здоров'я, інвалідність або передчасну смерть.

У питанні, як саме працює мігрень, все ще є таємниця, та однією з причин різниці між статями є гормони. У ранньому дитинстві хлопчики дещо більше схильні до мігрені, ніж дівчатка, але статеве дозрівання різко змінює баланс.

У цей час статеві гормони починають коливатися і викликають фізичні зміни, включаючи початок менструації. Часто саме тоді дівчата відчувають свою першу мігрень.

Починаючи з періоду статевого дозрівання, дівчата відчувають мігрень частіше, ніж хлопці. Ця різниця стає більш помітною, коли люди досягають середини своїх тридцятих років, і зберігається до пізнього періоду життя.

У дорослому віці багато жінок, які страждають від мігрені, повідомляють про напади хвороби, пов'язані з їхнім менструальним циклом.

Раптове зниження рівня гормону естрадіолу відіграє тут ключову роль. За кілька днів до менструації його рівень різко падає.

Періоди коливань естрогену пов’язані з мігренню у жінок. Коли настає перехідний період до менопаузи, гормони стають особливо хаотичними. Жінки, які особливо не мали менструальної мігрені раніше, частіше відчувають її під час цього періоду.Після менопаузи є деяке відчуття полегшення. «Але не всім стає краще», — каже Річард Ліптон, невролог і епідеміолог з Медичного коледжу Альберта Ейнштейна в Нью-Йорку.

Зв’язок естрогену з мігренню добре задокументований, але дослідники ще не до кінця розуміють, як він сприяє виникненню та прогресуванню мігрені.

Ліптон пояснює, що мігрень характеризується чутливим мозком: «Маю на увазі вразливість до екзогенних факторів, які роблять мігрень більш імовірною». Щось на кшталт зміни в гормонах може викликати реакцію.

Але естроген діє не сам. Зміна його рівня впливає на інші гормони, такі як серотонін, який зазвичай захищає від мігрені, знижуючи чутливість до болю.

Коли рівень естрогену падає, падає і рівень серотоніну, що підвищує ймовірність мігрені.

Тригери діють у тандемі. Коли збігається достатня кількість факторів, таких як падіння естрогену в поєднанні з недосипанням, нерегулярним харчуванням, зневодненням або стресом, може виникнути напад.

Взаємодія естрогену з пептидом, пов’язаним з геном кальцитоніну (CGRP) також ускладнює картину. Це хімічна речовина, яку нервові клітини використовують для спілкування один з одним, пояснює Ліптон. Він розширює кровоносні судини та посилює кровообіг, що є причиною виникнення та болю при мігрені. «Ми знаємо, що під час нападів мігрені рівень CGRP у крові високий», — говорить Ліптон.

Жінки мають вищі рівні CGRP, ніж чоловіки, і зміни рівня естрогену впливають на CGRP у больових шляхах мозку. Дослідження на мишах також показали, що самки інтенсивніше реагують на CGRP.

Нові дослідження показують, що прогестерон, інший статевий гормон, також може відігравати роль у мігрені. Нещодавні дослідження показують, що активація рецепторів прогестерону в мозку може збільшити сприйнятливість до болю.

Дослідник Сучітра Джоші каже, що роль прогестерону в мігрені ігнорувалась роками, і що нові результати «можуть стати потенційною мішенню для лікування».

Нове дослідження також маркує можливі генетичні компоненти мігрені у жінок. Інші дослідження також набирають обертів, допомагаючи вивести науку про мігрень за межі застарілих міфів про «істеричних» або «чутливих» жінок.