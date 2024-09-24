Вчені з Єлю виявили генетичну схильність до тривожності

Дослідники з Департаменту психіатрії Єльського університету дослідили генетичні профілі понад 1 мільйона учасників по всьому світу. Використовуючи цей великий набір даних, вони виявили понад 100 генів, пов’язаних із тривожністю.

Результати опублікували у Nature Genetics.Тривожні розлади та симптоми вражають багатьох людей і шкодять якості життя. Розуміння їхньої генетичної схильності може мати серйозні наслідки для розробки більш ефективних методів лікування та зменшення шкоди від тривожності.

“Численні гени, що впливають на різні функції мозку, сприяють визначенню індивідуального генетичного ризику”, — каже Ренато Поліманті, доктор філософії, доцент кафедри психіатрії Єльської школи медицини, старший автор дослідження.

Інтегруючи генетичну інформацію з іншими молекулярними особливостями, вчені зрозуміли, як гени можуть впливати на різні структури мозку, збільшуючи ризик розвитку тривожних розладів і симптомів.

Вони також виявили, що деякі гени, пов’язані з тривожністю, можуть бути схильними до інших психічних захворювань, включаючи депресію, шизофренію та біполярний розлад.

Дослідження також показало, що генетичний ризик тривожності корелює з непсихіатричними захворюваннями. Зокрема, найпереконливіші докази спостерігали щодо шлунково-кишкових розладів і станів, пов’язаних з болем. Тому, наголошують науковці, це доводить потребу в подальших дослідженнях.